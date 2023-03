Carolina Stramare e Antonino Spinalbese: i dettagli che confermano il flirt

Carolina Stramare e Antonino Spinalbese sarebbero una coppia e la reazione piccata di Ginevra Lamborghini alla paparazzata dei due sarebbe una conferma.

Ginevra, la reazione alla paparazzata di Antonino con Miss Italia https://t.co/ZFdtZCvXjp #GFVIP #GinTonic — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 20, 2023

A distanza di una settimana online sono spuntati due ulteriori dettagli che confermerebbero il flirt fra i due. Il primo riguarda la playlist che Antonino Spinalbese ha creato su Spotify e che ha intitolato proprio “Carolina”. Fra le varie canzoni al suo interno c’è anche Seria di Biagio Antonacci.

Il secondo dettaglio che non è passato inosservato è che proprio Seria di Biagio Antonacci è finita nelle storie Instagram di Carolina Stramare. Una coincidenza? Non credo proprio.

Carolina Stramare nel cast di Pechino Express dopo la defezione da L’Isola dei Famosi

Questo per Carolina Stramare è un periodo molto fortunato dato che è nel cast di Pechino Express in coppia con Barbara Prezja all’interno del team delle Mediterranee. Una rivalsa dopo la mancata partecipazione a L’Isola dei Famosi, annullata all’ultimo per problemi familiari.

“Come ben sapete nelle ultime ore è stata ufficializzata la mia partecipazione a L’Isola. Sempre nelle ultime ore però si sono presentati dei problemi di salute familiari che io preferisco tutelare e tenere sotto controllo e credo che la scelta migliore sia quella di non partire e rimanere a casa, perché prima di tutto c’è la mia salute e la salute dei miei cari. So che ci saranno sicuramente altre occasioni e so che comprenderete”.