Carolina Stramare contro Giorgia Soleri: “Fai schifo come essere umano”

Carolina Stramare ha duramente attaccato Giorgia Soleri via Instagram in seguito alle parole che la fotografa ha scritto in merito alla morte di Silvio Berlusconi.

Lo ha fatto pubblicando su Instagram una conversazione WhatsApp che teoricamente dovrebbe veder coinvolta Giorgia Soleri e Barbara Prezia, la modella che ha fatto coppia proprio con Carolina Stramare durante Pechino Express.

Nella chat incriminata pare che la Soleri abbia scritto alla Prezia “non risponderai nemmeno a questo, ma fai proprio schifo come essere umano, ma il fatto che tu non risponda ti qualifica come persona e dice molto sulla tua empatia; mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità, buona vita!“.

Carolina Stramare, le parole contro Giorgia Soleri

Parole che Carolina Stramare ha usato rilanciandogliele contro. “Giorgia Soleri, in arte attivista, femminista, fidanzata Maneskin e palle varie un mese fa“, ha scritto pubblicando la chat, per poi aggiungere: “Giorgia cara. Io non me la sento di aggiungere null’altro, non mi piace amalgamarmi allo squallore. Quindi quale miglior risposta se non la tua. ‘Direi che sarebbe stato meglio il silenzio, che non queste tue parole, che ti qualificano in modo ben peggiore. Mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità.’ Aggiungo: anche tu fai proprio schifo come essere umano, cit“.

Poco dopo ha aggiunto un’altra storia: “Peggio della gente cattiva c’è quella che finge di essere buona“.

Personalmente ho capito poco di questa catfight, ma siamo solo a lunedì e abbiamo già un altro ennesimo drama tutto italiano.

quindi la stramare ha rigirato delle parole che la soleri le aveva rivolto per criticarla dopo che la soleri ha fatto quel post contro berlusconi (?) il modo in cui non c’è assolutamente mezza correlazione tra le due cose, sto male, questa è pure seria https://t.co/0vbAr0K9OP — Paola. (@Iperborea_) June 12, 2023