Carolina Stramare annuncia la sua dolce maternità sui social

Carolina Stramare, ex Miss Italia 2019 e concorrente di Pechino Express, ha annunciato la nascita della sua prima figlia tramite un breve video condiviso su Instagram. La piccola è nata nella mattinata del 7 gennaio 2025 e nel video la Stramare è visibile sul letto d’ospedale con la neonata tra le braccia, in compagnia del fidanzato, il calciatore Pietro Pellegri. La didascalia del post è semplice ma affettuosa: “Bianca, il nostro cuore scoppia di amore”.

La gravidanza di Carolina era stata svelata la scorsa estate, grazie a un servizio del settimanale Nuovo Tv, che aveva immortalato la coppia durante una vacanza a Mykonos, in Grecia, da cui erano emerse le prime indicazioni di una maternità imminente. Pietro Pellegri, calciatore di Serie A, aveva partecipato attivamente all’annuncio della gravidanza, facendo un gesto affettuoso con le mani sulla pancia della Stramare, confermando le voci circolate nei giorni precedenti.

Carolina, originaria di Genova e classe 1999, ha avuto una storia con Pellegri, segnata da un corteggiamento lungo e complesso, come raccontato dalla stessa influencer in un’intervista. La Stramare in precedenza era stata legata ad Alessio Falsone, ex concorrente del Grande Fratello, mentre l’attuale compagno ha avuto una breve relazione con Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa Mihajlovic, prima di conoscere Carolina.

Il calciatore Pietro Pellegri, padre della neonata, ha esordito in Serie A a soli 15 anni e ha già avuto esperienze nel Milan e nella Nazionale, facendosi notare per il suo talento precoce. La storia d’amore tra Carolina e Pietro pare proseguire felicemente, mentre la nascita della figlia segna un nuovo capitolo nelle loro vite. I fan della coppia hanno già espresso il loro affetto attraverso i numerosi commenti e “mi piace” ricevuti sul post.

In sintesi, Carolina Stramare e Pietro Pellegri hanno dato il benvenuto alla loro primogenita, trascorrendo un momento di grande gioia e condivisione, consolidando il loro legame e aprendo le porte a una nuova avventura familiare.