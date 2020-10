Carolina Rey qualche settimana fa a Tale e Quale Show ha imitato Britney Spears in Oops I Did It Again e ieri sera ha risposto con l’imitazione di Gaia.

Carolina è così passata dall’inglese al portoghese portando a casa una performance perfetta (non a caso ha vinto la puntata), anche se molte persone – almeno fino a prima che iniziasse Tale e Quale Show – non conoscevano il suo nome.

Intervistata da TvBlog ha così commentato:

“Lavoro da dieci anni in Rai, ma prima di Tale e quale show lo sapeva solo mia madre Ho sempre fatto tante cose in tv, non mi sono mai fermata in questi anni, ma o non interessavano il pubblico generalista o avevo un ruolo minore. È giusto che sia così, anche io mi sarei chiesta: chi è Carolina Rey? Poi, certo, mi dispiace se i commenti diventano offensivi. E comunque spero di aver risposto alla domanda e di aver dimostrato di meritarmi Tale e quale show”.

Carolina Rey è Gaia a Tale e Quale Show, il video

Ecco il video dell’imitazione che l’ha portata alla vittoria.