Carolina Marconi vuole lasciare il GF Vip: “Rinuncio ai soldi”

Ogni settimana c’è un gieffino che vuole abbandonare la casa del GF Vip, è successo a Lucas Salatino, poi Attilio Romita e adesso è toccato a Carolina Marconi. L’ultima puntata non è stata facile per la gieffina, che è stata accusata di essere falsa ed ha discusso con alcune sue coinquiline. Durante una pubblicità la vippona si è anche sfogata con Patrizia Rossetti: “Non mi piace più questa situazione. […] Anche Elenoire che mi è andata contro in diretta ci sono rimasta male. Perché poi lei doveva capirmi“.

Ieri sera Carolina Marconi si è appartata con Nikita Pelizon e le ha confessato di aver pensato di abbandonare il GF Vip. La donna era anche pronta a rinunciare ai soldi del suo cachet.

“Ok che io so chi sono, ma questo non c’entra. Da quando sto qui se parlo della mia situazione è perché me l’hanno chiesto. Il mio discorso non era per passare da vittima. Volevo dire ‘ma vi pare che penso alle discussioni quando ho dovuto affrontare un tumore’. Figurati se mi metto a litigare con una ragazza e a fare strategie. Non sono una che fa ste cose.

Sono diverse puntate che voglio parlare con Alfonso Signorini. A lui volevo dire ‘visto che sono successe determinate cose io non mi sento più bene a restare’. Questo volevo dire e non afre la vittima.

Io non mi sento più, questo volevo dire. Mi volevano aizzare e io ho detto ‘rinuncio ai soldi che mi fanno comodo per la mia gravidanza, io rinuncio alla permanenza e me ne vado’. Sì ok che uno non deve mollate, ma stavo per fare quello. Tesoro se penso di andare è perché sembra che loro stessi non mi vogliono. Sì gli autori questo ho detto”.