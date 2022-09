Carolina Marconi, scoppia una violenta lite con Giale:”Hai 150.000 Euro in una mano!”

Altro giorno altra lite al GF Vip. Oggi a tavola Carolina Marconi ha spiegato a Giaele De Donà come mai le ha dato dell’infame: “Te l’ho detto perché in puntata hai gettato benzina sul fuoco tra Antonella e Pamela. Non si alimentano le discussioni come hai fatto“. Subito dopo la gieffina ha giudicato la storia d’amore di Giaele.

“Tu vai con altri e lui con altre. Per me il matrimonio significa amarsi e volere dei figli. Quello che hai con tuo marito è altro. Lui è miliardario e ti fa fare la vita di lusso. La storia d’amore per me è altro. Tu da lui cerchi i soldi. Tu devi dirmi ‘io sto bene e faccio la vita di lusso con lui e sto bene’ allora ci sto. Però non prenderci in giro dicendo che è amore.

Tu ti sposi il miliardario e via. Le ragazzine cosa pensano? Che ti sposi per le borsette di Chanel e i gioielli. Non è un bel messaggio questo. Siamo proprio diverse io e te e sono fortunata ad essere diversa. Ti piace il suo conto in banca e ti fa comodo. Stai dalla mattina alla sera con questo anello che hai detto che costa 60.000€ e ti sta pure grande. Hai 150.000€ in una sola mano, ma smettila dai. Hai 23 anni e non sai cos’è il vero amore. In futuro mi dirai ragione quando ti innamorerai davvero”.