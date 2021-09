Non soltanto Albano Carrisi e Sonia Bruganelli, ieri Silvia Toffanin a Verissimo ha intervistato anche Carolina Marconi. L’ex gieffina ha raccontato della sua lotta contro il cancro e ha fatto commuovere la conduttrice.

“Dopo quattro anni che non mi facevo controllare il seno sono andata a fare la mammografia ed è venuto fuori che avevo una protesi rotta e un nodulo. Mi hanno detto che non era nulla di brutto. Poi dalla risonanza mi hanno detto che era un tumore aggressivo. Per me è stato come un fulmine che mi ha trafitto. Mi mancava soltanto l’esame della mammografia per avere poi un bambino.

Quando i medici mi hanno detto della malattia io ho risposto così: ‘Io non ho tempo per un tumore, io devo fare un figlio’. Poi ho accettato di averlo, mi sono anche operata. Quel giorno pensavo ‘se poi non mi sveglio?!’. Quando mi hanno prelevato dal lettino ho detto ‘devo fare qualcosa’ e ho scritto ti amo a tutte le persone a cui voglio bene. L’intervento è durato ben otto ore. Purtroppo poi è arrivato l’ennesimo risultato non positivo e mi hanno comunicato che avrei dovuto fare le chemio, quelle rosse. – ha concluso Carolina Marconi – Non mi sono spaventata tanto per la perdita dei capelli, quando perché avevo paura. Adesso finirò tutto il 10 novembre. Farò una grande festa è sicuro”.