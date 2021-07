Carolina Marconi lo scorso maggio ha rivelato di avere il cancro al seno. L’ex gieffina ha spiegato di aver scoperto tutto facendosi una normalissima visita. Le prime settimane la modella non nascondeva il timore e l’ansia per la chemio e ne parlava con i suoi follower.

“Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio, perché non potrò più prendere sole fino a dicembre, ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola. Non vi nascondo che un po’ rosico perché mi cadranno i capelli con la chemio, li ho sempre portati lunghi ma non è un problema, cresceranno, dicono che dopo la chemio ti crescono mossi, cavolo io ce li ho lisci, vabbè vorrà dire che non userò più la piastra per farmi mossa, per me è fondamentale vedere sempre il lato positivo di tutto. Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi e se volete ci terremo compagnia così mi potrete dire quale preferite. Sicuramente perderò anche le mie ciglia ma nn e’ un problema ci sono sempre le ciglia finte che posso sempre incollare”.