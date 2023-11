Carolina Marconi: il figlio negato, la paura della metastasi e la rinascita

Nell’ultima puntata di Verissimo Silvia Toffanin ha accolto nuovamente Carolina Marconi. L’ex gieffina ha raccontato la battaglia vinta contro il tumore, la paura di una metastasi e anche il sogno di avere un bambino. Carolina Marconi ha spiegato che proprio per il tumore che ha avuto, lo stato non le permette di adottare un figlio.

“Non è che mi sono cresciuti i capelli così lunghi, ho le estensioni. Mi piacciono e sto bene. Ho imparato tanto in questi due anni, in primis non sprecare più tempo. O almeno impiegare bene quello che ho.

Mi ricordo il giorno della diagnosi. Il medico era seduto dietro la scrivania e lui mi disse di sedermi. Io ho preso e me ne sono scappata. Mi sono sentita disperata e non c’è parola per descrivere la disperazione, ma adesso io sto bene. Ho affrontato tutto e sono qui a dire cose belle.

Vedermi così gonfia nei video vecchi di Verissimo fa impressione. Ho fatto mesi di chemio, ho subito un intervento di nove ore. Poi ho fatto una cura che mi aiutava a vivere, ma che mi dava una vita impossibile. Nausea di continuo e mal di testa molto forti. Però io pensavo al mio dopo e al futuro. Avevo una forza enorme perché pensavo a come poteva essere la mia vita.

Ogni sei mesi adesso mi controllo e una volta all’anno faccio la tac. Lì hanno trovato una macchia nel fegato e il mondo mi è crollato addosso. L’oncologo mi ha detto di fare al risonanza, avevamo paura di una metastasi. Dopo due o tre settimane il mio compagno mi ha detto che aveva chiamato il medico e che non avevo nulla.

Il sogno di avere un figlio? C’è ancora a dire la verità, non riesco a parlarne perché mi emoziono sempre. Per fare un bambino dovrei fermare le mie cure. Vorrei anche adottare un bambino. Mi è stata negata la possibilità per il tumore al seno che ho avuto. Per 10 anni non posso fare richiesta. Devono dare la possibilità a noi di avere una vita, un figlio. Non possiamo sentirci così discriminati”.