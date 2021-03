Il cast de L’Isola dei Famosi nel corso delle prossime settimane avrà degli innesti e secondo il direttore di Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, entreranno ben “4 o 5 nuovi naufraghi”.

Le prime due sulla pista di decollo sono l’attrice Emanuela Tittocchia (storico volto di CentoVetrine ed attuale opinionista di Mattino 5) e la pattinatrice su ghiaccio, ex campionessa olimpica, Carolina Kostner.

Se per Emanuela Tittocchia è un ritorno al reality (ha partecipato con scarso successo oltre un decennio fa alla terza edizione de La Talpa), per Carolina Kostner sarebbe un vero e proprio debutto.

Carolina Kostner verso L’Isola dei Famosi, non sarebbe legata a nessun naufrago attualmente in Honduras

Due scelte che si discostano molto da quelle fatte dagli autori del Grande Fratello Vip che hanno sempre cercato di inserire nuovi concorrenti che fossero in qualche modo collegati ai vipponi in casa. Come Selvaggia Roma che ebbe un flirt con Enock Barwuah, Sonia Lorenzin che litigò con Tommaso Zorzi e Samantha De Grenet che ebbe delle incomprensioni con Dayane Mello.

In questo caso né la Tittocchia, né la Kostner hanno a che fare con i naufraghi attualmente in Honduras. Una scelta autoriale che potrebbe rivelarsi giusta (come sbagliata), anche se avrei amato veder sbarcare a L’Isola dei Famosi una come Valentina Rapisarda, ex storica di Andrea Cerioli da anni sul piede di guerra con lui.