Carolina Di Domenico: la sua reazione all’esclusione da Eurovision

Carolina Di Domenico nel corso degli ultimi anni è stata un volto fisso dell’edizione italiana di Eurovision Song Contest. Ha commentato in lingua l’italiana l’evento, è stata intervistatrice durante il Torquoise Carpet dello scorso anno e nel 2021 è stata addirittura annunciatrice dei voti della giuria italiana.

Per questo motivo quando quest’anno il suo nome non è stato annunciato durante la conferenza stampa, molti si sono chiesti perché. Lo stesso Stefano Coletta, direttore di Rai1, sollecitato dai giornalisti ha commentato:

“Carolina Di Domenico non è stata fatta fuori, io sono sempre sincero e devo dire che non abbiamo chiuso la trattativa quest’anno. Non costava tanto per la Rai, ma non è stata chiusa la trattativa. Questo è tutto quello che posso dire”.

“Non costava tanto” perché Carolina Di Domenico anche quest’anno è sotto contratto Rai, eppure qualcosa sembrerebbe essere andato storto. Il suo nome, infatti, ad oggi sarebbe sparito anche dalle stazioni radio del gruppo Rai che commentano Eurovision. Il live-sentiment quest’anno è stato affidato al trio Saverio Raimondo, La Mario e Diletta Parlangeli.

Interpellata da Fanpage.it – come si legge sul sito – “Carolina Di Domenico ha preferito non commentare e non aggiungere ulteriori dettagli“. Un NO COMMENT, insomma.

Carolina Di Domenico, l’intervista a Cosmopolitan dello scorso anno

Cosa c’è dietro? Una risposta potremmo immaginarla rileggendo queste sue parole rilasciate 12 mesi fa parlando con Cosmopolitan: