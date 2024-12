Carolina de’ Castiglioni: La storia di un riscatto dopo il revenge porn a 18 anni

Carolina de’ Castiglioni, attrice e nota sui social per il personaggio della “sciura” milanese, condivide la sua esperienza di revenge porn vissuta a 18 anni. Questo episodio, che non riconobbe subito come violenza, ha spinto Carolina a riflettere sull’importanza di affrontare la violenza di genere. Raccontando la sua storia in un’intervista al Corriere della Sera, Carolina narra di aver ricevuto un video provocante che ritraeva due persone, di cui conosceva soltanto la ragazza. Sebbene non condividesse il filmato, non intervenne per fermarne la diffusione, un comportamento che oggi considera errato. A distanza di anni, ha compreso la gravità di tali situazioni, in un contesto di disinformazione e leggerezza.

Oggi, Carolina è attivamente impegnata nella sensibilizzazione sulla violenza di genere, in collaborazione con la non-profit Valore D, ha creato il podcast “Scomodiamoci”, dedicato a vari aspetti della tematica, dal revenge porn al sessismo quotidiano. Nel podcast, articolato in sei episodi, Carolina conversa con uomini famosi, come Matteo Maffucci, Fabio Caressa e lo streamer Masseo, su temi quali consenso, educazione sessuale e linguaggio del corpo.

L’attrice utilizza un approccio diretto e ironico per rendere il tema più accessibile, evitando toni moralisti. Sottolinea che la violenza di genere si manifesta spesso nei gesti quotidiani. Ricorda esperienze infantili di commenti inappropriati sul suo corpo, all’epoca minimizzati dagli adulti intorno a lei. Crescendo, ha compreso quanto immersi in situazioni di questo tipo siano stati inadeguati e dannosi.

Carolina enfatizza anche la necessità di introdurre l’educazione sessuale fin dalla giovane età. Insegna ai bambini il concetto di consenso, aiutandoli a rispettare i confini altrui. Questo tipo di educazione può prevenire comportamenti problematici in età adulta, contribuendo a ridurre le forme più gravi di violenza, come il femminicidio. La sua iniziativa mira a contribuire a una maggiore consapevolezza e a creare un cambiamento culturale rispetto alle dinamiche di genere e alle relazioni interpersonali.