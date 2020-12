PREMO il tasto Rewind della mia memoria ed eccomi a vent’anni; a Manhattan, sul tetto del mondo e del vecchio secolo, a poche ore dall’inizio del nuovo Millennio. A una mostra conosco due ragazzi che mi invitano a seguirli a una festa di Capodanno a SoHo. Dopo mezz’ora mi ritrovo in un appartamento che sembra uscito da un libro di James Cameron, pieno zeppo di quadri, sculture e artisti, e dopo neanche due ore ci spostiamo di nuovo tutti insieme al Le Bain, il locale all’ultimo piano dello Standard Hotel, circondato interamente da vetrate da cui si vede tutta New York. Ballo – credo – come mai avevo fatto prima, poi a mezzanotte usciamo sul rooftop garden e brindiamo al Duemila in mezzo ai grattacieli e ai fuochi d’artificio. Lì al centro del mondo, in mezzo a quel meltin’ pot di persone completamente diverse per provenienza, storia, cultura, eppure tutte riunite in una specie di corpo unico che balla e festeggia l’anno nuovo.

Ora premo il tasto Fast Forward e torno a oggi, nel pieno di una pandemia globale. Allora, in quel capodanno straordinario a cavallo tra due epoche, avvertivo sulla pelle la forza propulsiva di un passaggio e precisamente di quel salto verso il futuro. Oggi invece sento solo la voglia di lasciarmi alle spalle un anno orrendo e ho solo fretta di liberarmi di questo 2020. E, giuro, non ambisco a fare grandi cose. Vorrei solo tornare a provare le gioie semplici di quella notte di 20 anni fa, ovvero essere dall’altra parte del mondo – ovunque sia – con le persone che amo, a ballare e cantare. Come se non ci fosse un domani.