Carolina, accuse choc contro Pamela Prati: “La smaschero, ha mentito”

Pamela Prati ieri sera si è beccata diverse nomination, nella casa del GF Vip infatti diversi gieffini si stanno lamentando della regina del Bagaglino, una di loro è Carolina. Proprio la Marconi durante la notte ha mosso accuse choc gold ed ha rivelato a Nikita che Pamela avrebbe mentito sulle sue hit più famose. Secondo Carolina, Menealo e Que Te La Pongo sarebbero due brani di artisti sudamericani, e quelle della Prati sarebbero quindi delle cover.

“La smaschero perché io sulle sue canzoni so la verità. Ma guarda che ha mentito anche su quello. Lei ha fatto Que Te La Pongo e l’altra è Menealo. La prima è di una cantante e la seconda di un gruppo famoso in Sud America. Ma cos’ha fatto lei? Non le ha scritte lei! – ha continuato Carolina – Queste ti assicuro che non le ha scritte. Le altre, quali sono le altre che ha scritto? Forse ha scritto le altre, ma queste due no. Ti sottoscrivo che non sono sue. Ti giuro che non sono fatte da lei. Lei si vanta, si vantava ‘sì Menealo l’ho fatta io è bella’ e cantava. Io le ho detto ‘ma cos’hai fatto tu? Non l’hai fatta tu’. Ma dovrebbe dire la verità, che l’ha rifatta e l’ha riproposta, ma che non è sua, non l’ha scritta lei”.