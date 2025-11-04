Carola Saletta: Diplomazia e Sport per l’Italia nel Mondo

La Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite e le Organizzazioni Internazionali a Ginevra ha nominato Carola Saletta Ambasciatrice della Diplomazia dello Sport. Questo riconoscimento è stato conferito dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani in occasione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, evento sostenuto dal Ministero per lo Sport e i Giovani, dal CONI e dal CIP.

Carola Saletta è una professionista e sportiva di alto livello. Attualmente, è Junior Professional Officer presso il Dipartimento Legale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e gioca per la squadra svizzera Fribourg Gotteron Ladies e per la Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio, con la quale parteciperà ai prossimi Giochi Olimpici Invernali.

Durante la cerimonia alla Missione d’Italia a Ginevra, l’Ambasciatore Vincenzo Grassi ha evidenziato che la Dott.ssa Saletta rappresenta un esempio di equilibrio tra eccellenza professionale e dedizione sportiva. Il suo duplice ruolo, sia come giurista internazionale che come atleta olimpica, incarna valori fondamentali come disciplina, impegno e spirito di squadra, essenziali sia per la diplomazia che per lo sport.

L’Ambasciatore ha inoltre sottolineato l’importanza dello sport come strumento di pace, richiamando una recente risoluzione presentata dall’Italia all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a favore della Tregua Olimpica, che promuove momenti di unità in tempi di conflitto.

La presenza di giovani JPO italiani e funzionari dell’OMS ha arricchito la cerimonia, rendendola un’importante occasione di scambio generazionale. La nomina di Carola Saletta non è solo un riconoscimento personale, ma un chiaro messaggio sul crescente ruolo dello sport nella diplomazia pubblica e culturale italiana.