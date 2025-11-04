15.9 C
Roma
martedì – 4 Novembre 2025
Politica

Carola Saletta: Diplomazia e Sport per l’Italia nel Mondo

Da stranotizie
Carola Saletta: Diplomazia e Sport per l’Italia nel Mondo

La Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite e le Organizzazioni Internazionali a Ginevra ha nominato Carola Saletta Ambasciatrice della Diplomazia dello Sport. Questo riconoscimento è stato conferito dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani in occasione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, evento sostenuto dal Ministero per lo Sport e i Giovani, dal CONI e dal CIP.

Carola Saletta è una professionista e sportiva di alto livello. Attualmente, è Junior Professional Officer presso il Dipartimento Legale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e gioca per la squadra svizzera Fribourg Gotteron Ladies e per la Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio, con la quale parteciperà ai prossimi Giochi Olimpici Invernali.

Durante la cerimonia alla Missione d’Italia a Ginevra, l’Ambasciatore Vincenzo Grassi ha evidenziato che la Dott.ssa Saletta rappresenta un esempio di equilibrio tra eccellenza professionale e dedizione sportiva. Il suo duplice ruolo, sia come giurista internazionale che come atleta olimpica, incarna valori fondamentali come disciplina, impegno e spirito di squadra, essenziali sia per la diplomazia che per lo sport.

L’Ambasciatore ha inoltre sottolineato l’importanza dello sport come strumento di pace, richiamando una recente risoluzione presentata dall’Italia all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a favore della Tregua Olimpica, che promuove momenti di unità in tempi di conflitto.

La presenza di giovani JPO italiani e funzionari dell’OMS ha arricchito la cerimonia, rendendola un’importante occasione di scambio generazionale. La nomina di Carola Saletta non è solo un riconoscimento personale, ma un chiaro messaggio sul crescente ruolo dello sport nella diplomazia pubblica e culturale italiana.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Volley S3 e Salute: Roma celebra Sport e Solidarietà
Articolo successivo
Concorso MAECI per funzionari Export e Cyber: come partecipare
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.