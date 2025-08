Caro Nanni: il docufilm che celebra l’amore per Moretti

Il mondo del cinema continua a regalare storie sorprendenti e celebrazioni di grande impatto. Tra queste, spicca il progetto del regista spagnolo Pablo Maqueda, che rende omaggio a Nanni Moretti con il documentario Caro Nanni. A soli 13 anni, Maqueda rimase colpito da Palombella rossa, un’esperienza che gli cambiò la vita e lo portò a esplorare il cinema in modo profondo e personale.

Attualmente in fase di completamento, Caro Nanni è stato selezionato per il Venice Gap-Financing Market, dove parteciperà all’incontro con potenziali finanziatori. Il regista, a bordo di una Vespa come nel film di Moretti Caro diario, si snoda tra le strade italiane, riflettendo sull’arte e sull’identità nel contesto cinematografico contemporaneo. La sua è una sfida che unisce ironia e rischio, un viaggio che mette a confronto il caos e il rigore del fare cinema.

Maqueda ha tratto inspirazione dal cineasta Werner Herzog, che lo ha invitato a esaminare se stesso oltre i propri modelli. Il documentario si distingue per il suo approccio innovativo, mescolando elementi di performance e diario intimo, ripreso tra valide location come Stromboli e Napoli. Sono presenti anche interviste a bagnanti, ai quali Maqueda chiede quali film italiani li invoglierebbero a restare nel Bel Paese.

Il regista cerca di svelare il “vero Nanni”, consapevole che la ricerca è di per sé una domanda aperta. Caro Nanni, previsto per il 2028, si preannuncia come un omaggio sincero a un autore che ha modellato la cultura cinematografica italiana e il linguaggio collettivo.