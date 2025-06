Caro estate: italiani indebitati per le vacanze nel 2025!

Milano, 23 giugno 2025 – I costi per le ferie stanno aumentando, con un incremento previsto del 9,7% per i traghetti, del 7% per i voli europei e del 21% per i voli nazionali durante Ferragosto. Anche le opzioni low-cost vedranno aumenti, mentre i prezzi del carburante sono incerti a causa di conflitti internazionali. In questo scenario, circa il 18,7% degli italiani (5,6 milioni) ricorre a prestiti per finanziare le proprie vacanze. Questo riflette la difficoltà di affrontare le spese senza intaccare i risparmi, specialmente in vista di costi imprevisti, come le manutenzioni.

La Lombardia è la regione con il maggior numero di famiglie indebitate per le ferie, superando le 783.000 richieste di prestiti, con un aumento del 4,7% rispetto all’anno precedente. L’importo medio del debito è stimato in 2.544 euro a famiglia, per un totale che si avvicina ai 2 miliardi di euro, rispetto a 1,7 miliardi dell’anno scorso.

Il consulente Sandro Susini evidenzia come l’indebitamento per le vacanze sia diventato una pratica abituale in Lombardia, legata sia all’aumento dei costi che al desiderio di ferie. Tuttavia, si pongono interrogativi sulla sostenibilità di questa tendenza nel lungo periodo. Milano è la provincia più colpita, con 292.249 famiglie indebitate. Altre province come Brescia e Bergamo seguono, con Bergamo che presenta un indebitamento pro capite superiore.

Le province meno indebitate sono Sondrio, Lodi e Cremona, con i debiti pro capite inferiori rispetto ad altre province lombarde, dimostrando una maggiore cautela nel finanziare le vacanze.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilgiorno.it