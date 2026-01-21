Caro Carosello omaggia la TV italiana

Lo spettacolo “Caro Carosello” è un omaggio affettuoso e leggero a un rito collettivo che ha segnato intere generazioni. Nato per celebrare i settant’anni della televisione italiana, il lavoro riporta in scena l’universo della celebre striscia quotidiana attraverso il personaggio di Lucia, donna cresciuta negli anni Cinquanta.

Illo spettacolo è diretto e interpretato da Clara Costanzo, accompagnata dalle musiche dal vivo del pianista Andrea Vulpani. L’appuntamento è previsto al Teatro Sandro Palmieri di Diano Marina, con l’organizzazione di Dianorama e il patrocinio del Comune, ogni venerdì alle 21.