Caro benzina e traffico sono lontani ricordi! Monopattino Elettrico al minimo storico!

Segway-Ninebot KickScooter F25E II è un ottimo monopattino elettrico per muoversi in tutta sicurezza in città, anche di notte. Districarsi nel traffico e aggirare il caro benzina che attanaglia gli automobilisti. Oggi puoi prenderlo con il 32% di sconto, pagandolo così solo 273,19€. Il risparmio netto è di 170 euro!

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Ottimo monopattino elettrico per movimenti di breve raggio. Infatti ha un’autonomia fino a 25 km, quindi ideale per andare al lavoro se non troppo lontano, fare la spesa dotandosi magari di uno zaino e altre commissioni.

Molto sicuro, è dotato di freni su entrambe le ruote, così potrai frenare in tutta sicurezza anche in caso frenate più brusche.

Presenta anche un cicalino, indicatori di direzione e di luci anteriori bianche o gialle e di luci posteriori rosse. In questo modo, potrai girare senza problemi, ed essendo sempre visibile anche di notte.

Dunque, un ottimo mezzo per risparmiare anche sulla benzina ed evitare lo stress del traffico.

