C’è chi desidera un videogioco, chi un tablet o un po’ di dolci, ma Will a Babbo Natale ha chiesto solo di essere amato, anche se gay. In USA è partita l’iniziativa ‘Operation Santa’, il servizio nazionale di posta ha invitato i bambini a scrivere delle letterine a Santa Claus e ad inviarle al loro sito. Tra le migliaia di richieste dei piccoli, ce n’era una particolare, firmata da Will: “Caro Babbo Natale puoi supportare la comunità LGBTQ? E se puoi parlare con Dio, potresti dirgli che io lo amo, e se mi ama anche se sono gay? Grazie, con amore, Will“.

La letterina in questione è diventata virale ed ha fatto commuovere il web. Ma tra i tantissimi commenti positivi ce ne sono anche diversi di utenti che si chiedono come sia possibile sapere di essere omosessuali già da bambini.

“Lui è solo un bimbo, non può essere gay, l’avranno scritta i genitori”, “Dovrebbe fare il bambino e non essere strumentalizzato”, “Non si può sapere cosa si vuole a quell’età”.

Onestamente mi sono rotto le scatole di questo tipo di pensiero. Non c’è un’età per capire di essere gay, etero, bisessuali o transessuali. Personalmente sognavo un principe azzurro già all’asilo e alle elementari guardavo con invidia le mie compagne che potevano dire in tutta tranquillità chi erano i ragazzi più carini della classe senza paura di essere bullizzate. Quindi grazie al cielo ci sono bimbi coraggiosi come Will e genitori intelligenti che non discriminano i propri figli.

Mi chiedo però se questi bigotti si fanno certi problemi anche per i bambini che parlano di “fidanzatine” a 3, 4, 5 anni e vengono sessualizzati dai genitori che li dipingono in tenera età come “latin lover” e “sciupafemmine”. In quei casi va tutto bene?

La lettera di Will per Babbo Natale.

This letter to Santa broke my heart. pic.twitter.com/NWbum1rvaX — Nancy Cruz-Garcia 🇲🇽 (@Nancy_Cruises) November 22, 2020

🎅 Young boy’s heartbreaking letter to Santa posted on @USPS Operation Santa website: “Dear Santa, do you support the LGBTQ community and if you can speak to God, can you tell him I love him, and if he loves me for being gay? Thank you, Love, Will.”🎄 https://t.co/ncCtjaSjmw — Richard Burnett (@bugsburnett) November 24, 2020