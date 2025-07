Caro amico ti scrivo: l’omaggio a Lucio Dalla in piazza

In arrivo un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana, che celebra un’icona del panorama musicale. Martedì 22 luglio alle ore 21.15, Piazza del Comune a Castellina in Chianti ospiterà “Caro amico ti scrivo”, un omaggio a Lucio Dalla, inserito nel Chianti Festival 2025.

Lo spettacolo è prodotto da La Macchina del Suono e diretto da Fabrizio Checcacci, che ne sarà anche la voce narrante e principale cantante. Questo tributo ripercorre la carriera dell’artista bolognese, dalle sue prime opere sperimentali fino alle celebri collaborazioni con Francesco De Gregori e gli Stadio. Il pubblico avrà l’opportunità di rivivere brani iconici come ‘4/3/1943’, ‘Piazza Grande’ e ‘Caruso’.

Sul palco, Checcacci sarà affiancato da Cosimo Zannelli alla chitarra, Roberto Grigiotti al basso e Alessandro Loconte alla batteria. Insieme, creeranno un’atmosfera che intreccia parole e musica, celebrando la memoria di un grande della canzone italiana.

L’ingresso all’evento prevede un biglietto di 5 euro. Questo spettacolo è solo uno dei tanti appuntamenti che riempiranno Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti fino al 30 luglio, nell’ambito di una manifestazione che offre eventi per tutte le età.