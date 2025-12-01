Carnevale storico a Sora

Il Carnevale di Sora è stato ufficialmente riconosciuto come “storico” dal Ministero della Cultura, che ha stanziato 22.563,99 euro per l’edizione 2026. Questo riconoscimento valorizza la tradizione, la cultura e il turismo della città.

Con il decreto ufficiale della Direzione generale Spettacolo del Ministero, il Carnevale di Sora entra nella lista delle manifestazioni equiparate ad altri storici eventi nazionali come quelli di Carnevale di Putignano, Carnevale di Viareggio e Carnevale di Acireale. Il riconoscimento sancisce l’importanza culturale e storica del Carnevale come evento identitario della comunità sorana.

Il sindaco, Luca Di Stefano, ha definito il risultato “un tributo alla memoria, alla tradizione e all’identità più autentica della nostra comunità”, sottolineando come il Carnevale non sia “una semplice festa, ma un patrimonio vivente, un rito che si ripete da generazioni”. Anche l’assessore alla cultura e vice-sindaca, Maria Paola Gemmiti, ha espresso soddisfazione, definendo il riconoscimento “una maschera d’oro: quella della sua storia”.

Il riconoscimento apre nuove opportunità legate a turismo, gastronomia, arte e artigianato. La speranza è che il Carnevale diventi un volano per sviluppo culturale e attrazione di visitatori, rafforzando l’identità storica e l’offerta del territorio. La città di Sora si impegna a custodire, innovare e tramandare con impegno la manifestazione nelle future edizioni.