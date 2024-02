Carnevale Roma: il fascino della capitale in festa

Feste in maschera, sfilate di carri e spettacoli teatrali. Ecco gli eventi da non perdere per il Carnevale di Roma 2024.

Sebbene non sia un evento molto rinomato, come quello di Venezia, Viareggio o Ivrea, il Carnevale di Roma ha origini antichissime e offre tanto in termini di celebrazioni e feste popolari.

Tra costumi, parate in maschera, storia e tradizioni, la Capitale si prepara a vivere l’atmosfera carnevalesca con vivacità e grandi allestimenti con l’obiettivo di far vivere e grandi e piccini momenti di gioia davvero indimenticabili. Vediamo dunque quali sono gli eventi in programma per il Carnevale di Roma di quest’anno.

Gli appuntamenti del Carnevale di Roma

Il Carnevale 2024 è già arrivato a Roma e si concluderà il 13 febbraio, il Martedì Grasso. Grandi festeggiamenti, però, sono previsti in particolare per l’8 febbraio (giovedì grasso) e per la Domenica di Carnevale, l’11 febbraio, con diversi eventi che si apprestano a rendere le strade della Capitale festose e colorate come non mai. Tra spettacoli teatrali per i più piccoli, tarantelle e sfilate in maschera, vediamo nel dettaglio quali sono gli eventi del carnevale di Roma.

Carnevale sul Tevere

Anche quest’anno torna il tradizionale Carnevale sul Tevere, l’evento ludico-motorio che vede adulti e bambini in maschera percorrere le sponde del Tevere a piedi ed in bicicletta e navigare il fiume a bordo di imbarcazioni. L’evento, organizzato dall’associazione della Discesa Internazionale del Tevere per promuovere sport e turismo in città, si terrà domenica 11 febbraio dalle ore 10:00.

Carnevale al museo

Ampio spazio anche alle iniziative culturali. Quest’anno torna, infatti, “Carnevale…a regola d’arte”, l’iniziativa pensata per festeggiare il Carnevale nei musei civici di Roma. Un’alternativa preziosa per vivere un carnevale diverso dal solito e all’interno di spazi confortevoli, soprattutto in caso di maltempo. Tantissime le iniziative in programma, dal 10 al 13 febbraio, che permetteranno a grandi e piccini di scoprire storia e tradizioni popolari del territorio laziale.

Festa di Carnevale a Cinecittà World

Per la prima volta a Cinecittà World arriva la festa di Carnevale, un evento assolutamente imperdibile in questi giorni per chiunque voglia viversi l’atmosfera carnevalesca di Roma insieme ai bambini. Dal 3 febbraio, ogni ora i visitatori potranno ammirare nell’area d’ingresso la Parata dei carri del cinema, con Big Foot, Maxi Chopper, Auto e Robot Transformer, Personaggi e Supereroi e molto altro ancora.

Le migliori maschere verranno premiate ogni pomeriggio e a fine giornata grandi e piccini potranno scatenarsi, lanciandosi in una sfrenata battaglia di coriandoli dove a vincere saranno soltanto i migliori.

Concerti e spettacoli teatrali

Spazio, ovviamente, anche alle tradizioni popolari. Domenica 11 febbraio, all’Auditorium Parco della Musica torna la Tarantella del Carnevale con la partecipazione di danzatori e maschere che animeranno le parate e i concerti in Sala Sinopoli, a partire dalle ore 11:00.

Nel weekend di Carnevale sono previsti anche diversi spettacoli teatrali per far vivere ai più piccoli tutta la magia ed il brio dell’atmosfera carnevalesca. Ad esempio, il 10 e 11 febbraio, il Teatro Mongiovino Accettella ospiterà una particolare lezione di Dragologia con un simpatico professore che racconterà ai bambini presenti vizi e virtù dei suoi amici draghi.

Gli eventi da non perdere nei dintorni di Roma

Tantissimi eventi anche in provincia di Roma, tra maschere, parate e diverse iniziative da non perdere. Vediamone alcune:

Il Carnevale di Frascati

Torna anche quest’anno il Carnevale di Frascati con un programma ricco di iniziative, spettacoli pirotecnici, cortei e stand gastronomici da visitare. Novità assoluta di questa edizione è il concorso per il miglior gruppo mascherato. Al primo classificato un premio da 1000 euro.

Il Carnevale a Mare di Fiumicino

Coriandoli, carri e animazione coloreranno il tradizionale appuntamento con il Carnevale a Mare di Fiumicino domenica 11 febbraio. L’evento si svolgerà nel centro storico e dalle ore 10 alle 18 in via Torre Clementina i visitatori potranno perdersi tra le numerose bancarelle del mercatino artigianale.

Il Carnevale di Ronciglione

Caratteristico ed affascinante borgo laziale, Ronciglione torna protagonista di un Carnevale che attira ogni anno numerosi visitatori. Uno spettacolo affascinante che trasforma completamente il volto della cittadina in provincia di Viterbo con artisti di strada, spettacoli e sfilate di carri e maschere. Il Carnevale di Ronciglione si conclude il 13 febbraio, martedì grasso.

Come spostarvi a Roma durante il Carnevale

Se vi trovate nella Capitale in questi giorni e volete assaporare ogni momento delle celebrazioni dedicate al Carnevale di Roma, in città e nei dintorni, vi consigliamo di utilizzare i servizi di scooter sharing o i monopattini a noleggio per muovervi per le strade della città in tutta sicurezza e comodità. Sfruttando questi servizi per la mobilità, infatti, potrete scoprire tutti gli eventi in programma, spostandovi nelle diverse zone e località a seconda delle vostre esigenze.

Se preferite, invece, muovervi a piedi vi segnaliamo che potete spostarvi comodamente con bus e metropolitana. Tutti i servizi, infatti, sono regolarmente attivi in questi giorni.