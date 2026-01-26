Carnevale: quando chiudono le scuole

Le vacanze di Carnevale sono un periodo di festa e divertimento per molti, ma possono anche rappresentare una sfida per le famiglie che devono gestire il tempo libero dei propri figli. Ogni anno, le scuole chiudono per un periodo variabile a seconda della regione, e le famiglie devono pianificare attività, servizi di babysitting e impegni lavorativi di conseguenza.

Le date di chiusura delle scuole per Carnevale variano da regione a regione. Ad esempio, la provincia autonoma di Bolzano chiude le scuole da sabato 14 a domenica 22 febbraio, mentre la Campania, la Liguria, la Lombardia e il Molise chiudono solo lunedì 16 e martedì 17 febbraio. Altre regioni, come il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e la Valle d’Aosta, chiudono le scuole da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio.

Per gestire il tempo libero dei propri figli, le famiglie possono pianificare attività e servizi di babysitting. Alcune idee concrete includono chiedere giorni di ferie o permessi, organizzare turni familiari con nonni o zii, prenotare centri vacanza o campus carnevaleschi, e valutare servizi di babysitting. importante notare che le scuole possono aggiungere giorni di chiusura locali, quindi è sempre bene verificare il proprio calendario di istituto.

Il rientro a scuola varia a seconda delle giornate di chiusura regionali. Ad esempio, dove lo stop termina il 17 febbraio, si torna a scuola il 18 febbraio, mentre dove si sospende fino al 18 febbraio, si rientra il 19 febbraio. A Bolzano, con chiusura fino al 22 febbraio, il rientro è previsto per il 23 febbraio.

Dopo Carnevale, la prossima grande pausa sarà quella di Pasqua, che cade il 5 aprile e il 6 aprile. Anche in questo caso, le date precise di sospensione variano da Regione a Regione. importante pianificare in anticipo per assicurarsi di poter gestire il tempo libero dei propri figli in modo efficace.