Carnevale Lazio 2026: Guida Eventi e Tradizioni

Dimenticate i soliti coriandoli: il Carnevale nel Lazio è un viaggio nel tempo tra maschere millenarie, carri allegorici e feste che sanno di libertà. La regione si trasforma in un teatro a cielo aperto, offrendo molte opzioni per divertirsi tra sfilate, spettacoli di strada e eventi.

Il Carnevale cade nel cuore di febbraio, con il Martedì Grasso il 17 febbraio, ed è l’occasione perfetta per una mini-vacanza. I prezzi sono ancora convenienti e l’atmosfera nei borghi è carica di musica.

A Ronciglione, uno dei Carnevali più antichi d’Italia, le date clou sono le domeniche 1, 8 e 15 febbraio con i maestosi Corsi di Gala. Il Lunedì dei Nasi Rossi, 16 febbraio, è il giorno della “follia controllata” con maschere che offrono pasta ai passanti.

Nella Capitale, il Carnevale è una celebrazione diffusa. Sabato 14 febbraio, va in scena il Carnevale Tiberino, una sfilata ecologica di imbarcazioni mascherate sul Tevere. Domenica 15 febbraio, l’Auditorium Parco della Musica ospita la travolgente Tarantella del Carnevale.

Per un’atmosfera alternativa, a Poggio Mirteto si celebra domenica 15 febbraio il Carnevalone Liberato, un grande festival popolare che culmina con la Cremazione di un fantoccio gigante. A Frosinone, il Martedì Grasso del 17 febbraio, è il giorno della viscerale Festa della Radeca, dove migliaia di persone sventolano foglie di agave.

Ad Acquapendente, il fulcro delle celebrazioni delle domeniche 8 e 15 febbraio è la Sagra della Fregnaccia, una frittella tipica. Il gran finale è il 17 febbraio con una fiaccolata e un falò. A Civita Castellana, le date clou sono le domeniche 8 e 15 febbraio, con una sfilata di costumi spettacolari e il gran finale il 17 febbraio con il Rogo del Puccio.