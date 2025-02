Carnevale di Viareggio 2025: torna la celebre sfilata dei carri. Ecco tutte le date e come partecipare

Il Carnevale di Viareggio, che si svolge dal 1873, è un evento annuale che celebra arte, tradizione e divertimento, attirando appassionati da ogni parte. La manifestazione è famosa per i suoi carri allegorici in cartapesta, che combinano satira e creatività, raccontando storie attuali di politica e società. L’edizione del 2025 avrà luogo dall’8 febbraio al 4 marzo e prevede sei sfilate e vari eventi. I carri, realizzati dai maestri carristi dopo mesi di lavoro, saranno rappresentativi di temi come tecnologia, diversità e sostenibilità. Tra i grandi carri figura “Il mostro ha paura” di Jacopo Allegrucci e “La tempesta” di Lebigre e Roger.

Le sfilate, note come Corsi Mascherati, si terranno sul lungomare di Viareggio. L’inaugurazione avverrà l’8 febbraio con uno spettacolo pirotecnico, seguita da ulteriori sfilate il 16, 22, 27 febbraio, e il 2 marzo, fino alla chiusura il 4 marzo con la proclamazione dei vincitori. La storia del Carnevale ha radici nel 1873, quando un gruppo di giovani locali ha deciso di festeggiare, rendendo l’evento uno dei più attesi in Italia.

Dal 2011, la Cittadella del Carnevale funge da laboratorio per gli artisti durante tutto l’anno, preservando e trasmettendo saperi artigianali. La Carnival Lab Academy, fondata nel 2018, offre corsi di design e robotica per coinvolgere giovani artisti. Oltre alle sfilate, il Carnevale offre mostre d’arte e laboratori interattivi nella Cittadella, creando un’atmosfera festaiola. I biglietti per le sfilate partono da 15 euro e sono disponibili online o nei punti vendita. Viareggio è facilmente raggiungibile in auto o treno, e si consiglia di arrivare in anticipo per evitare il traffico.