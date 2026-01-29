Carnevale di Ronciglione in Tuscia

Il Carnevale di Ronciglione si conferma uno degli eventi più attesi della Tuscia viterbese. L’appuntamento è dal 1° al 17 febbraio con un calendario ricco di appuntamenti, tradizioni storiche e spettacoli per tutte le età. Un’occasione imperdibile per scoprire uno dei carnevali più suggestivi del Lazio e per visitare uno dei borghi più belli d’Italia.

Il Carnevale a Ronciglione prevede nelle domeniche dell’1, 8 e 15 febbraio il Grandioso Corso di Gala. La giornata inizia alle 11 con il Carnival Street Artist Show, festival degli artisti di strada, seguito alle 12 dallo Street Food Festival. Alle 15 spazio alla storica Parata degli Ussari. Alle 15.45 sfilano maschere, carri allegorici, gruppi mascherati e bande folcloristiche. A chiudere, in piazza Vittorio Emanuele II, il tradizionale Saltarello di Carnevale con la Banda cittadina.

Il Giovedì Grasso prevede alle 15.30 la Parata degli Ussari, seguita dal Gran Carnevale dei Bambini e, alle 17, dalla degustazione di tozzetti e vino offerti dalla Confraternita di Sant’Orso. Il Sabato Ghiotto è dedicato al gusto: dalle 15 la Carnival Soap Box Race, poi il Carnevale Jotto con polenta, fagioli e porchetta, accompagnati da musica dal vivo.

Il Lunedì dei Nasi Rossi ospita alle 16.30 la 126ª Carica dei Nasi Rossi, uno dei riti più amati. Il Martedì Grasso si chiude con la Morte di Re Carnevale, il corteo funebre, la fiaccolata e la suggestiva partenza del Re con il Globo Aerostatico.

Visitare Ronciglione significa vivere un’esperienza ricca di storia, natura e tradizioni enogastronomiche. Il cuore più antico del paese è la Ronciglione medievale, che si divide tra Borgo di Sotto e Borgo di Sopra. Da vedere: i Torrioni, piazza degli Angeli, Campo de’ Fiori, piazza del Comune, piazza della Nave, corso Umberto I, via Roma e viale Garibaldi, il Palazzo comunale, Santa Maria del Fiore, la chiesa di Sant’Andrea e il Duomo.

A pochi chilometri dal centro si trova il lago di Vico, immerso in un ambiente naturale tra il monte Fogliano e il monte Venere. La cucina tipica è un altro punto di forza, con piatti come le fregnacce con ricotta e cannella, il panpepato, le pizzacce, le frittelle di San Giuseppe, oltre a tortorelli al ragù, fettuccine, funghi e pesce di lago come coregone, persico reale e anguilla.