Carnevale di Putignano: cosa fare e info utili

Al via l’edizione 2024 del celebre Carnevale di Putignano. Gli ospiti d’eccezione di quest’anno saranno Amadeus e Giovanna Civitillo, che inaugureranno la grande sfilata in programma. Ecco tutte le informazioni da non perdere.

Quella del Carnevale di Putignano è una storia lunga 630 anni. Per l’edizione 2024, dunque, è in programma un ricchissimo calendario di eventi. Oltre ai già citati Amadeus e Giovanna Civitillo, alla rassegna parteciperanno molti dei protagonisti eccellenti del panorama artistico italiano.

Per non perdervi questa esperienza magica tra i borghi più belli delle Murge, vi proponiamo un rapido vademecum a tutte le attività in programma in occasione del Carnevale di Putignano 2024.

Carnevale di Putignano: una delle celebrazioni più antiche e affascinanti d’Italia

Putignano, nel cuore della Murgia pugliese, ospita una delle celebrazioni più belle e famose d’Italia. Le radici del celebre Carnevale di Putignano affondano nel Medioevo e sono databili 1394, quando gli antichi popoli delle Murge inventarono un modo tutto loro per celebrare il periodo di astinenza della Quaresima.

Oggi, questa festa, è un mix incredibile di tradizione, allegria e spettacolarità che attrae visitatori da tutto il mondo. Durante il periodo del Carnevale, infatti, le stradine di Putignano si riempiono di luci, colori, carri allegorici e maschere vivaci.

Proprio i carri allegorici – curati fin nel minimo particolare e rappresentativi dell’eccellenza della manifattura e dell’artigianato locali – rappresentano il cuore pulsante del Carnevale di Putignano. Ciascun carro, d’altronde, racconta una storia – dal sapore spesso satirico o critico – su noti eventi del passato o del presente. Offrendo un punto di vista sagace e ludico sulla contemporaneità.

Tutti gli eventi in programma per l’edizione 630 del Carnevale di Putignano

È tutto pronto per il “Carnevale da capogiro”. L’edizione di quest’anno – la numero 630 – sarà una vera e propria celebrazione. Protagonisti del Revival Party d’apertura, in programma domenica 4 febbraio, saranno Jo Squillo, Alan Sorrenti e Double Dee (Danny Losito). Domenica 11 febbraio, invece, si esibirà il rapper Ernia. Nella serata di martedì grasso saranno i Terraross a dare spettacolo su di una postazione luminosa – allestita per l’occasione – davvero eccezionale.

Assolutamente da non perdere il Closing Party, in programma sabato 17 febbraio. Ad inaugurare la sfilata e premiare i vincitori del concorso dei carri allegorici di quest’anno saranno, infatti, Amadeus e Giovanna Civitillo. Vi segnaliamo che l’edizione di quest’anno del Carnevale di Putignano darà particolare risalto a uno dei piatti tipici della zona: la farinella. Questa pietanza, a base di ceci e di orzo, dà il nome anche a una celebre maschera locale. Che accompagnerà i visitatori nelle degustazioni e negli show cooking in programma.

Orari, costi e biglietti degli appuntamenti di punta: tutte le informazioni utili

Ecco, in dettaglio, tutti gli eventi di punta in calendario per l’edizione di quest’anno del Carnevale di Putignano:

Revival Party, domenica 4 febbraio : gli eventi inizieranno alle ore 11.00. La parata d’apertura dei carri allegorici si svolgerà, invece, intorno alle 15.30. A partire dalle 18.30, sull’Amaro Mediterraneo Stage in piazza Principe Piemonte, sono previsti i live di Jo Squillo, Alan Sorrenti e Double Dee (Danny Losito). Alle 21.00 andrà in scena “La ruota del Tempo”, a cura di Show Radio Carro, con dj set. A seguire ci sarà una rappresentazione a cura di Autodromo Club. Il costo del biglietto per partecipare a questo evento è di 15 euro, cui vanno sommate le spese Ddp (Delivered Duty Paid) e della commissione. I ragazzi dagli 11 ai 14 anni potranno usufruire del ticket scontato a 10 euro;

: gli eventi inizieranno alle ore 11.00. La parata d’apertura dei carri allegorici si svolgerà, invece, intorno alle 15.30. A partire dalle 18.30, sull’Amaro Mediterraneo Stage in piazza Principe Piemonte, sono previsti i live di Jo Squillo, Alan Sorrenti e Double Dee (Danny Losito). Alle 21.00 andrà in scena “La ruota del Tempo”, a cura di Show Radio Carro, con dj set. A seguire ci sarà una rappresentazione a cura di Autodromo Club. Il costo del biglietto per partecipare a questo evento è di 15 euro, cui vanno sommate le spese Ddp (Delivered Duty Paid) e della commissione. I ragazzi dagli 11 ai 14 anni potranno usufruire del ticket scontato a 10 euro; The Greatest Show, domenica 11 febbraio : start alle ore 10.00. La parata dei carri allegorici si svolgerà alle 11.00. Per la serata, invece, è previsto lo show del rapper Ernia + Urban Legend, che si svolgerà sull’Amaro Mediterraneo Stage in piazza Principe Piemonte. Il costo del biglietto è sempre di 15 euro, cui vanno sommate le spese Ddp e della commissione. I ragazzi dagli 11 ai 14 anni potranno usufruire del ticket scontato a 10 euro;

: start alle ore 10.00. La parata dei carri allegorici si svolgerà alle 11.00. Per la serata, invece, è previsto lo show del rapper Ernia + Urban Legend, che si svolgerà sull’Amaro Mediterraneo Stage in piazza Principe Piemonte. Il costo del biglietto è sempre di 15 euro, cui vanno sommate le spese Ddp e della commissione. I ragazzi dagli 11 ai 14 anni potranno usufruire del ticket scontato a 10 euro; Tonn Tonn Tonn Party, martedì 13 febbraio : start alle ore 11.00. La parata dei carri allegorici, in questa giornata, si svolgerà solo alle ore 19.00. Nella serata è in programma lo spettacolo “Tiembe e Frasche – Popolare, dal passato al futuro” dei Terraross. Anche per questo evento il costo del biglietto è di 15 euro. I ragazzi dagli 11 ai 14 anni potranno usufruire del ticket scontato a 10 euro;

: start alle ore 11.00. La parata dei carri allegorici, in questa giornata, si svolgerà solo alle ore 19.00. Nella serata è in programma lo spettacolo “Tiembe e Frasche – Popolare, dal passato al futuro” dei Terraross. Anche per questo evento il costo del biglietto è di 15 euro. I ragazzi dagli 11 ai 14 anni potranno usufruire del ticket scontato a 10 euro; Closing Party, sabato 17 febbraio: gli eventi in programma inizieranno alle ore 15.00. L’arrivo di Amadeus e Giovanna Civitillo, ospiti d’eccezione di quest’anno, è previsto per le ore 19.00. Dopo la sfilata conclusiva dei carri allegorici, la premiazione si svolgerà intorno alle 21.30. Infine, a concludere la serata in bellezza, ci penseranno Dj Albertino e Fargetta, che si esibiranno sull’Amaro Mediterraneo Stage. I costi dei ticket restano invariati anche per questo appuntamento conclusivo.

Per acquistare i ticket e tenervi sempre aggiornati sugli eventi in cartellone, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del Carnevale di Putignano.

I carri allegorici in concorso e fuori concorso

Vi sveliamo i nomi dei carri allegorici in concorso- e fuori concorso- quest’anno:

Carri in concorso: Carta…Pestando – Titolo dell’opera “Questo mondo e l’altro”; cArteinregola – Titolo dell’opera “RewAInd!”; Con le mani – Titolo opera “ChickPeace Love; Carta e Colore – Titolo dell’opera “Revolution”; Carta Bianca – Titolo dell’opera “Retrofuturistico”; Chiaro e Tondo – Titolo dell’opera “Le carillon d’époque”;

Carri fuori concorso: Una befana così… del Maestro cartapestaio Franco Giotta; Il Radio Carro “La ruota del tempo” realizzato dall’Associazione Farinella e Ball Rer e Cant.

Come raggiungere Putignano in occasione del Carnevale

Per partecipare al Carnevale di Putignano 2024 vi invitiamo a utilizzare e tenervi aggiornati su tutti i servizi per la mobilità a vostra disposizione. Se preferite spostarvi in aereo, infatti, lo scalo aeroportuale più prossimo alla vostra destinazione è quello di Bari, che dista circa 45 km da Putignano. Da qui, potreste spostarvi utilizzando un’auto a noleggio.

Se amate viaggiare in treno, dalla stazione centrale di Bari dovrete raggiungere i binari delle Ferrovie del Sud Est.

Per chi viaggia in auto, invece, l’uscita preferenziale è quella per Gioia del Colle o Sammichele di Bari, se si proviene da Taranto. Per chi proviene da Bari, invece, l’uscita consigliata è Turi-Putignano. Chi parte da Foggia dovrà tener ben presente l’indicazione per Cozze-Conversano-Putignano o, in alternativa, quella per Monopoli-Castellana-Putignano. Che è l’uscita valida anche per chi proviene da Lecce.