In provincia di Bari, sullaάλtopiano delle Murge, si trova la città di Putignano, famosa per il suo antico Carnevale. Questo evento attira ogni anno migliaia di persone ed è il più popolare dell’inverno in Puglia, oltre ad essere candidato a Patrimonio immateriale dell’Unesco. La tradizione del Carnevale di Putignano nasce da un evento storico: si narra che le reliquie di Santo Stefano, protettore di Putignano, furono spostate dall’abbazia di Monopoli all’entroterra per preservarle dalle scorrerie saracene.

I contadini, per la gioia, lasciarono i campi e si unirono alla processione, lanciandosi in balli e canti. Il Carnevale di Putignano inizia il 26 dicembre e si protrae fino a Martedì Grasso, diventando il più lungo d’Europa.

Durante questo periodo, in città si fa festa tutti i giorni, con parate dei carri allegorici, concerti e molti altri eventi. Ogni giovedì, abitanti e visitatori si travestono secondo un calendario che rispetta la tradizione.

Inoltre, nel centro storico di Putignano, si possono visitare edifici stupendi come la chiesa di San Pietro Apostolo e la chiesa di Santa Maria la Greca, che custodisce un frammento del cranio di Santo Stefano protomartire.

Putignano nasconde anche un tesoro sotterraneo: la Grotta del Trullo, scoperta nel 1931, dove l’acqua ha scolpito una straordinaria opera d’arte naturale. Non lontano si trovano le Grotte di Castellana e con un breve viaggio in macchina si può raggiungere Alberobello con i suoi trulli, Polignano a Mare o Monopoli.