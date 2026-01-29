9.1 C
Spettacolo

Carnevale di Pietrasanta

Carnevale di Pietrasanta

Un evento speciale si sta per svolgere in piazza Duomo, dove per quattro serate sarà una vasta gamma di colori, musica e risate a rendere l’atmosfera unica e indimenticabile. Il serpentone delle dieci contrade del Carnevale di Pietrasanta si snoderà per le strade per poi riunirsi al teatro Galeotti per la seconda sfida dell’edizione dopo l’elezione della miss avvenuta in piazza Duomo.

Da stasera a domenica, la Festa della canzonetta e del teatro dialettale tornerà con un tripudio di colori, musica e risate. Le contrade da battere sono Strettoia per le canzoni e gli Antichi Feudi per le scenette della Scartocciata. La formazione sul palco sarà la stessa dell’anno precedente, con il giornalista e presentatore Federico Conti alla conduzione, affiancato da Miss Carnevale Harissa Gabriella Favret e dalla Show Factory Big Band diretta da Gigi Pellegrini.

La novità dell’anno sarà la presenza di Emanuela Aureli, talentuosa comica e attrice italiana, come ospite speciale per la serata finale. L’ordine di uscita delle contrade per stasera sarà il seguente: Brancagliana, Antichi Feudi, Africa-Macelli, Lanterna, Pontestrada, Strettoia, Pollino-Traversagna, Il Tiglio-La Beca, Marina e Collina. A seguire, ci sarà la Scartocciata con Antichi Feudi, Strettoia e Lanterna. Le altre contrade si esibiranno nei giorni successivi. Il teatro è già sold out da giorni, segno che la manifestazione è diventata un appuntamento fisso e imprescindibile.

