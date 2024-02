Carnevale di Milano: gli eventi da non perdere

Dal 10 al 17 febbraio Milano si illumina coi mille colori del Carnevale. Ecco tutti gli appuntamenti in programma quest’anno, per vivere questa festa tra maschere, tradizioni e piatti tipici della cucina lombarda.

Siete pronti a vivere il Carnevale più lungo d’Italia? Le celebrazioni in programma in occasione del Carnevale di Milano 2024, infatti, dureranno quattro giorni in più. E saranno ricche di appuntamenti imperdibili, frutto di un mix sapiente tra tradizione e innovazione.

A pochi passi dai borghi più belli della Lombardia, nella metropoli che si reinventa nel segno della sostenibilità, vanno in scena spettacoli, laboratori per bambini ed eventi ricchi di sorprese incredibili. Ad accompagnarvi in questo viaggio nel gusto e nel folklore, ci sarà l’imperdibile Meneghino: la celebre maschera tradizionale del carnevale milanese.

Alle origini del Carnevale di Milano, tra antiche leggende e folklore

Il Carnevale di Milano ha origine nel cuore più profondo della cultura popolare. Seguendo la tradizione ambrosiana, questa celebrazione – anziché concludersi nella giornata di martedì grasso, che quest’anno cadrà il 13 febbraio – culmina nel cosiddetto “sabato grasso”.

Secondo una delle leggende più famose e diffuse, il Vescovo Ambrogio di Milano aveva annunciato di far ritorno dal proprio pellegrinaggio nel giorno di Carnevale. La popolazione di Milano, già devota al futuro santo patrono, avrebbe atteso il suo ritorno prolungando i tempi di questa festività di ben quattro giorni.

Tuttavia, al di là delle favole e delle agiografie, resta il folklore. Che a Milano si traduce nelle tradizionali maschere del “Meneghìn” e della “Cecca”. Il Meneghino – diminutivo di Domenico – indossa un cappello a tre punte, calzoni verdi e una lunga giacca rossiccia e marrone. Diffusissimo già nel Seicento, Meneghino è un servo devoto e bonario, che tuttavia preserva la propria libertà da ogni sopruso. Non a caso, nel corso della dominazione asburgica, divenne simbolo dell’animo patriottico milanese.

Tutti gli eventi imperdibili in programma per il Carnevale di Milano

Dal 10 al 17 febbraio, la compagnia Atelier Teatro riporterà in piazza nove spettacoli gratuiti in occasione del Carnevale di Milano. L’obiettivo annunciato è quello di aumentare l’impatto del teatro e della commedia dell’arte nei luoghi più disparati della città. In un processo di valorizzazione di tutti i luoghi di Milano che coinvolge indistintamente parchi urbani, mercati rionali e periferie.

È in programma, dal 14 al 17 febbraio, il Milano Clown Festival: oltre 120 eventi tra performance, spettacoli e artisti di strada che popoleranno le vie più famose di Milano. Per i più piccoli, invece, sono stati organizzati diversi laboratori e spettacoli nei musei e nei castelli più magici della città.

Infine, gli amanti del buon cibo, potranno degustare alcuni piatti della cucina regionale italiana: dalle chiacchiere ai tortelli, quello che vi proponiamo è un vero e proprio viaggio nel gusto della tradizione italiana.

Orari, informazioni e biglietti per partecipare agli eventi più esclusivi

Come vi abbiamo anticipato, gli spettacoli di teatro itinerante proposti dalla compagnia Atelier Teatro saranno interamente gratuiti. Per tenervi aggiornati su orari e location, vi invitiamo pertanto a consultare il sito del Carnevale di Milano 2024.

Tutti i laboratori per bambini, organizzati nei musei e nei castelli di Milano, hanno invece costi e orari differenti. Ecco gli eventi principali:

Museo di storia naturale : dall’ 8 al 18 febbraio i bambini dai 6 agli 11 anni potranno partecipare a una serie di attività organizzate proprio nella sede del Museo di storia naturale. Il costo del biglietto è di 7 euro ed è obbligatoria la prenotazione;

: dall’ i bambini dai 6 agli 11 anni potranno partecipare a una serie di attività organizzate proprio nella sede del Museo di storia naturale. ed è obbligatoria la prenotazione; Gallerie d’Italia : dal 16 al 18 febbraio , a partire dalle 16.30 , i bimbi dai 5 agli 11 anni potranno partecipare all’imperdibile laboratorio “Ritratti in maschera” . Il costo dell’evento è di 5 euro, cui va sommato il ticket d’ingresso . Anche in questo caso, la prenotazione è obbligatoria;

: dal , a partire dalle , i bimbi dai 5 agli 11 anni potranno partecipare all’imperdibile laboratorio . Il costo dell’evento è di . Anche in questo caso, la prenotazione è obbligatoria; Castello Sforzesco : nella cornice suggestiva di uno dei palazzi più celebri di Milano sono in programma una serie di eventi per bambini. Sabato 17 febbraio, alle 10.30 , i più piccini- a partire dai 4 anni- potranno partecipare al “Carnevale alla corte di Ludovico il Moro” . Alle 15.00 , invece, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno essere i protagonisti del “Carnevale con i mostri del Castello” . Infine, per domenica 18 febbraio è in programma la “Caccia al tesoro” . Il costo dei biglietti per tutti gli appuntamenti summenzionati è di 15 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini ;

: nella cornice suggestiva di uno dei palazzi più celebri di Milano sono in programma una serie di eventi per bambini. , i più piccini- a partire dai 4 anni- potranno partecipare al . Alle , invece, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno essere i protagonisti del . Infine, per è in programma la . Il per tutti gli appuntamenti summenzionati è di ; Planetario: l’evento, dal titolo “A Carnevale ogni stella vale” si svolgerà venerdì 24 e sabato 25 febbraio presso la sede del Planetario di Milano. Potranno partecipare tutti i bambini di età superiore ai sei anni acquistando il ticket del costo di 5 euro.

Come spostarvi a Milano durante il Carnevale

Se vi trovate già a Milano in occasione delle celebrazioni del Carnevale e avete voglia di vivervi la città come un milanese, vi consigliamo di utilizzare il bike sharing o, in alternativa, i mezzi di micromobilità elettrica. Sfruttando questi servizi per la mobilità, infatti, potrete assaporare fino in fondo ogni momento e ogni evento in programma.

Tuttavia, se amate spostarvi utilizzando i più classici trasporti pubblici, vi segnaliamo che tram, metropolitana e bus sono perfettamente collegati ai principali appuntamenti in calendario.