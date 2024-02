Carnevale di Ivrea: come festeggiare

Scopriamo una delle festività più antiche d’Italia e tra le più suggestive e coinvolgenti in assoluto. Ecco tutte le informazioni sul programma del Carnevale di Ivrea 2024.

Lo Storico Carnevale di Ivrea nasce nel Medioevo, grazie ad una storia che parla d’amore, ma anche di riscatto. Conosciuto oggi per la famosissima Battaglia delle Arance, questa celebrazione è un momento unico per la città di Ivrea – in Piemonte – che ha l’occasione di raccontarsi attraverso le sfilate e le rievocazioni storiche.

A partire da domenica 4 febbraio – data della Penultima domenica di carnevale, così come è stato rinominato l’appuntamento in programma – fino a mercoledì 14 febbraio, in cui ricorre anche la festa di San Valentino, vi sveliamo tutti gli eventi in calendario per l’edizione del Carnevale di Ivrea di quest’anno.

Dalle leggende medievali alla Battaglia delle Arance: la magia del Carnevale di Ivrea

La leggenda narra di un evento tragico, accaduto nel Medioevo durante la dominazione di un tiranno, che avrebbe tentato di abusare di una giovane fanciulla, nella sua prima notte di nozze. La giovane, secondo la tradizione, avrebbe reagito uccidendo brutalmente il signorotto locale.

Il Carnevale di Ivrea, così, sarebbe nato dallo spirito di ribellione che ispirò la fanciulla, e tutta la comunità locale, a combattere per abbattere la tirannia e preservare la propria dignità. Questo evento leggendario, oggi viene rievocato attraverso la Battaglia delle Arance: un appuntamento che coinvolge ogni anno migliaia di persone e visitatori provenienti da tutto il mondo.

È un vero e proprio spettacolo di agilità e coraggio, in cui i partecipanti – vestiti con gli abiti tradizionali – si dividono in squadre guidate da un mugnaio. Questo personaggio, che rappresenta la giustizia e la libertà, ha il compito di difendere il proprio team tentando di colpire gli avversari con tutte le arance possibili.

Tutti gli eventi in programma per il Carnevale di Ivrea

A pochi passi dai borghi più belli del Piemonte va in scena una delle celebrazioni più suggestive d’Italia. Il Carnevale di Ivrea, in uno straordinario mix di tradizione e innovazione, propone per l’edizione di quest’anno una serie di appuntamenti imperdibili. Scopriamo in dettaglio tutti gli eventi in programma.

Guida agli appuntamenti principali dell’edizione 2024

Ecco i principali eventi in calendario quest’anno in occasione del Carnevale di Ivrea:

Domenica 4 febbraio : a partire dalle ore 10.00 è in programma la parata dei carri da getto nelle vie del centro cittadino. Per le ore 12.00, invece, è prevista la magnifica rievocazione storica dal titolo “Riappacificazione degli abitanti dei rioni di San Maurizio e del Borghetto sul Ponte Vecchio”. Questo evento si concluderà alle 14.30 con “l’Alzata degli Abbà”, il momento in cui i cortei si recano dai Priori cittadini per la classica cerimonia dell’Alzata;

: a partire dalle ore 10.00 è in programma la parata dei carri da getto nelle vie del centro cittadino. Per le ore 12.00, invece, è prevista la magnifica rievocazione storica dal titolo “Riappacificazione degli abitanti dei rioni di San Maurizio e del Borghetto sul Ponte Vecchio”. Questo evento si concluderà alle 14.30 con “l’Alzata degli Abbà”, il momento in cui i cortei si recano dai Priori cittadini per la classica cerimonia dell’Alzata; Giovedì 8 febbraio : dopo la tradizionale visita dei cortei storici alle scuole di Ivrea, la marcia prosegue a partire dalle ore 15.00 lungo il tracciato che da corso Cavour conduce fino alla Chiesa di San Lorenzo. Alle 21.00 è in programma la sfilata e l’esibizione di Street Band e Marching Band;

: dopo la tradizionale visita dei cortei storici alle scuole di Ivrea, la marcia prosegue a partire dalle ore 15.00 lungo il tracciato che da corso Cavour conduce fino alla Chiesa di San Lorenzo. Alle 21.00 è in programma la sfilata e l’esibizione di Street Band e Marching Band; Sabato 10 febbraio : alle 11.00 è prevista la parata della Scorta d’Onore della Mugnaia, una rievocazione molto sentita dalla comunità. Alle 21.30 si svolgerà invece la marcia del corteo storico, la fiaccolata goliardica e la sfilata dei partecipanti alla Battaglia delle Arance;

: alle 11.00 è prevista la parata della Scorta d’Onore della Mugnaia, una rievocazione molto sentita dalla comunità. Alle 21.30 si svolgerà invece la marcia del corteo storico, la fiaccolata goliardica e la sfilata dei partecipanti alla Battaglia delle Arance; Domenica 11 febbraio : l’evento cardine di questa giornata è sicuramente la Battaglia delle Arance, che si svolgerà intorno alle ore 14.00. Le nove squadre a piedi promettono già di darsi battaglia in piazza Ottinetti, piazza di Città, Borghetto, piazza del Rondolino e piazza Freguglia;

: l’evento cardine di questa giornata è sicuramente la Battaglia delle Arance, che si svolgerà intorno alle ore 14.00. Le nove squadre a piedi promettono già di darsi battaglia in piazza Ottinetti, piazza di Città, Borghetto, piazza del Rondolino e piazza Freguglia; Lunedì 12 febbraio : va in scena la cerimonia della “Zappata”. A partire dalle 9.30 il Generale – una figura celebre del Carnevale di Ivrea – accompagnerà la coppia di sposi designata da ciascun rione sul luogo dove sarà innalzato lo Scarlo. Alle 13.00 è in programma, invece, la sfida di tiro lungo con l’arancia. Infine, a partire dalle 14.15, le nove squadre si sfideranno ancora nella Battaglia delle Arance;

: va in scena la cerimonia della “Zappata”. A partire dalle 9.30 il Generale – una figura celebre del Carnevale di Ivrea – accompagnerà la coppia di sposi designata da ciascun rione sul luogo dove sarà innalzato lo Scarlo. Alle 13.00 è in programma, invece, la sfida di tiro lungo con l’arancia. Infine, a partire dalle 14.15, le nove squadre si sfideranno ancora nella Battaglia delle Arance; Martedì 13 febbraio : è il terzo giorno della Battaglia delle Arance. Ma è anche il momento in cui si celebra il cosiddetto “Funerale del Carnevale”. Alle 22.15, infatti, è in programma l’abbruciamento dell’ultimo Scarlo e l’avvio della marcia funebre;

: è il terzo giorno della Battaglia delle Arance. Ma è anche il momento in cui si celebra il cosiddetto “Funerale del Carnevale”. Alle 22.15, infatti, è in programma l’abbruciamento dell’ultimo Scarlo e l’avvio della marcia funebre; Giovedì 14 febbraio: alle ore 11, a conclusione di intere settimane dedicate alle celebrazioni di questo Carnevale 2024 è prevista la tradizionale distribuzione di polenta e merluzzo organizzata dal Comitato della Croazia Polenta e Merluzzo in piazza Lamarmora.

Per tenervi sempre aggiornati su orari e attività in calendario vi invitiamo a consultare il sito ufficiale della rassegna.

Come raggiungere Ivrea

È possibile raggiungere Ivrea in aereo – sfruttando agevolmente i servizi di mobilità – utilizzando lo scalo di Torino Caselle Sandro Pertini. Da qui, potrete raggiungere la vostra destinazione viaggiando in treno sulla linea diretta che vi condurrà fino alla stazione di Torino Porta Nuova.

Se, invece, preferite spostarvi in auto, i percorsi autostradali da utilizzare come riferimento sono: Autostrada A5 Torino-Aosta, uscita Ivrea (da Torino o da Aosta); Autostrada A4 Milano-Torino, uscita Santhià-Ivrea (da Milano); Autostrada A26 Genova-Gravellona, uscita Alessandria-Santhià (da Genova).

Infine, per muovervi più facilmente lungo le stradine del centro in occasione del Carnevale di Ivrea 2024, vi consigliamo di utilizzare i mezzi di micromobilità elettrica. Che vi permetteranno di raggiungere tutti gli eventi spettacolari in programma quest’anno.