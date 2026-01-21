Carnevale di Foiano della Chiana in Toscana

Nella Valdichiana, in Toscana, si celebra ogni anno un evento unico, il Carnevale di Foiano della Chiana, considerato uno dei carnevali più antichi d’Italia. La tradizione risale al XVI secolo e ancora oggi è possibile vedere i carri allegorici dei quattro Cantieri cittadini che si sfidano per aggiudicarsi la Coppa del Carnevale.

Il Carnevale di Foiano della Chiana è un evento che trasforma il paese in un grande teatro a cielo aperto. La comunità foianese usa il Carnevale per prendersi gioco dei potenti e dare sfogo alle tensioni sociali del tempo. Elemento centrale della storia del Carnevale di Foiano è la gara tra i Cantieri, le quattro associazioni storiche del paese, che progettano e costruiscono i carri allegorici in gran segreto durante tutto l’anno.

Un’altra tradizione radicata è il rito di Re Giocondo, il “re del Carnevale” di Foiano, un fantoccio simbolico che incarna gli eccessi e i problemi dell’anno appena trascorso. Dopo aver celebrato il suo funerale nell’ultima domenica, il suo rogo segna la fine del Carnevale.

L’edizione del Carnevale si è conclusa con gli attesissimi verdetti dei carri allegorici. A vincere è stato il Cantiere Rustici con “Terapia d’urto”, al secondo posto il Cantiere Azzurri con “Autoritratto”, al terzo posto ex-aequo i cantieri Nottambuli e Bombolo.

Il Carnevale di Foiano segue il calendario liturgico legato alla Pasqua e quindi le giornate di festa cambiano ogni anno. I primi eventi di Carnevale si celebreranno il 29 gennaio con la conferenza di presentazione e poi il 31 con l’inaugurazione di mostre ed eventi. I principali eventi si terranno durante le domeniche di febbraio e la conclusione è prevista per domenica 1° marzo.

Il programma del Carnevale si snoda su oltre un mese, con sfilate principali ogni fine settimana di febbraio, fino ad arrivare all’ultima domenica di festeggiamenti con il tradizionale rogo. Per partecipare agli eventi e alle sfilate sarà necessario pagare un biglietto di 12 euro, con gratuità per i bambini sotto i 150 centimetri di altezza e le persone con disabilità.

I carri allegorici sono i veri protagonisti del Carnevale di Foiano, costruiti nei capannoni dei Cantieri con mesi di lavoro, segretezza e cura artigianale. Ogni Cantiere sceglie un tema da sviluppare, che può essere di attualità politica, sociale, culturale, oppure legato a favole, cinema, storia o simboli universali, sempre con una forte componente satirica e allegorica.

Per raggiungere Foiano della Chiana è possibile arrivare in auto, prendendo l’autostrada A1 e uscendo al casello Valdichiana/Bettolle–Sinalunga, oppure con i mezzi pubblici, prendendo il treno e poi l’autobus di linea o navette. Foiano della Chiana è un centro vivace della Valdichiana, con una qualità della vita molto alta, ritmi più lenti ma comunque con tutti i servizi necessari per la vita quotidiana.