Carnevale brasiliano a Torino

TORINO – Domenica 15 febbraio il Mercato Centrale Torino ospiterà una giornata dedicata al Carnevale brasiliano, organizzata in collaborazione con Julio Barrios della Bottega I sapori del Brasile. L’iniziativa si svolgerà dalle 11 alle 21 negli spazi di piazza della Repubblica e proporrà musica, danza e cucina tradizionale.

Il programma prevede, dalle 11 alle 13.30, un set di musica brasiliana. Alle 13.30 sono in calendario le prime esibizioni del gruppo di ballo Roni Brasil, con repliche alle 14.30 e alle 15.30. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17.30 e dalle 18 alle 20, si esibirà il gruppo Sambe con set musicale di Pagode e la partecipazione del cantante Robertinho, proveniente da Rio de Janeiro. La giornata si concluderà con un ultimo set musicale dalle 20 alle 21.

Durante l’evento saranno presenti chioschi gastronomici con piatti tipici brasiliani preparati da Julio Barrios, tra cui churrasquinho, salatini fritti, fagiolata e bevande tradizionali come la caipirinha. I partecipanti potranno ordinare e consumare sul posto.

L’ingresso è libero, con registrazione gratuita.