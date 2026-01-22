Carnevale ambrosiano Milano

Il Carnevale ambrosiano è un evento unico che caratterizza l’inverno di Milano e dei comuni vicini, offrendo alcuni giorni di festa in più rispetto al resto d’Italia. La data di chiusura del Carnevale ambrosiano è calcolata rispetto al rito romano e cade il sabato successivo alle Ceneri, rendendolo più lungo di quattro giorni rispetto al Carnevale romano.

Il cuore del Carnevale ambrosiano è naturalmente Milano, dove gli eventi più importanti si concentrano nella settimana che porta al Sabato Grasso. Il Sabato Grasso ambrosiano è il momento clou della festa, con sfilate, eventi e iniziative che animano la città. La sfilata del Sabato Grasso è l’evento simbolo del Carnevale ambrosiano e si svolge nel pomeriggio del 21 febbraio, con carri allegorici, bande e gruppi in costume che percorrono un percorso tradizionale che tocca le principali vie del centro storico.

Il Carnevale ambrosiano è anche un’occasione per scoprire i carnevali storici e tradizionali della Lombardia, come il Gran Carnevale Cremasco, il Carnevale Canturino e il Carnevale di Bagolino. Questi eventi offrono una visione unica della cultura e delle tradizioni locali, con sfilate, maschere e costumi che caratterizzano la festa.

Per raggiungere il centro di Milano durante il Carnevale ambrosiano, il modo più pratico è affidarsi al trasporto pubblico, in particolare alla metropolitana. possibile utilizzare le linee M1, M2, M3 e M5 per avvicinarsi al cuore della città e raggiungere le principali aree interessate dagli eventi.