Carnevale Ambrosiano 2024: le date e gli eventi

A Milano e in Lombardia il Carnevale segue il rito ambrosiano e per questo le date differiscono leggermente rispetto al calendario romano: mentre nel resto d’Italia le celebrazioni si sono chiuse con il Martedì Grasso, il 13 febbraio, qui siamo nel clou della festa, che proseguirà fino a sabato 17 febbraio.

Mentre nel resto d’Italia il Carnevale è finito ieri e in città come Roma, Venezia e Viareggio è ora di spazzare via i coriandoli, Milano e la Lombardia sono nel pieno delle feste, tra celebrazioni ed eventi: il Carnevale Ambrosiano è iniziato il 10 febbraio e finirà “sabato grasso”, il 17 febbraio.

Vediamo insieme gli eventi in programma per questa festa tradizionale.

Cosa è il Carnevale Ambrosiano

Il Rito Ambrosiano è un rito liturgico della Chiesa Cattolica diffuso nell’Arcidiocesi di Milano. Prende il nome da Sant’Ambrogio, vescovo di Milano del IV secolo e patrono della città meneghina. Le differenze principali si trovano nei paramenti sacri e nella celebrazione della messa, ma la differenza più evidente è che la Quaresima non inizia il Mercoledì delle Ceneri ma la domenica successiva.

Di conseguenza anche il Carnevale Ambrosiano (o “Carnevale Vecchio”) viene calcolato in modo diverso e termina il sabato precedente alla Quaresima.

Meneghino, la maschera tipica in Lombardia

Anche Milano ha ha la sua maschera tipica: Meneghino. Il nome richiama il “Domenichino”, termine usato per indicare il servo che i nobili meno abbienti, incapaci di mantenere una servitù numerosa, assumevano solo per la domenica. Il “domenichino” accompagnava il nobile nei suoi giri per la città per aprirgli lo sportello della carrozza. Accanto a Meneghino c’è la maschera di sua moglie Cecca, il diminutivo milanese di Francesca.

Gli eventi imperdibili per festeggiare il Carnevale Ambrosiano

Tanti gli eventi previsti nei giorni del Carnevale Ambrosiano, che quest’anno avviene durante il periodo del Capodanno Cinese, un modo per festeggiare le tradizioni di due culture diverse che convivono in armonia.

Ecco gli eventi principali a Milano e in Lombardia.

Le mille e una piazza: il mercato dei saltimbanchi

Dal 10 al 17 febbraio si tiene la quinta edizione di Le mille e una piazza: il mercato dei saltimbanchi, organizzato dall’Atelier Teatro. In programma ci sono 11 spettacoli gratuiti per grandi e piccini, in una reinterpretazione di grandi classici del teatro popolare e della Commedia dell’Arte. Gli spettacoli, dall’Asino d’oro di Apuleio a l’Eroica Commedia di Francesco Sforza, si terranno in varie zone della città. L’evento vede la partecipazione di compagnie di rilievo nazionale e internazionale, con la consulenza dell’Aidas (Académie Internationale Des Arts du Spectacle) di Versailles, diretta dal maestro Carlo Boso.

Carnevale al Merlata Bloom

Venerdì 16 febbraio, il centro commerciale Merlata Bloom Milano metterà in scena un vivace carnevale di strada a partire dalle 15:30, con tre gruppi di artisti pronti a intrattenere grandi e piccini con una serie performance coinvolgenti, fino allo spettacolo della parata finale.

Milano Clown Festival

Dal 14 al 17 febbraio le strade di Milano si trasformano in un circo a cielo aperto, grazie alla diciassettesima edizione del Festival Internazionale di Arti Circensi e di Strada che prevede circa 130 eventi su tutto il territorio urbano.

Carnevale a CityLife

Dal 12 al 18 febbraio al CityLife Shopping District si terrà un festival dedicato al Carnevale Ambrosiano ispirato alle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e ai suoi personaggi. Bambini e adulti possono posare nel set fotografico a tema e i più piccoli hanno a disposizione il “truccabimbi” per trasformarsi.

Carnevale al Castello Sforzesco

Sabato 17 febbraio ci sarà il laboratorio creativo Carnevale coi mostri al Castello Sforzesco, dove i bambini potranno realizzare le proprie mostruose maschere.

Il Ballo della Luna al Museo

Sabato 17 febbraio dalle ore 20.30 gran ballo in maschera in stile rinascimentale al Museo Bagatti Valsecchi: per partecipare al Ballo della Luna è necessario noleggiare un costume d’epoca.

Carnevale al Campus

Sia giovedì 15 che venerdì 16 febbraio all’Allegricola ci sono una serie di iniziative nella natura, con cavalli, giochi per i bambini e merenda all’aperto.

Carnevale ad Acquaworld

L’Acquaworld di Concorezzo si trasforma in un regno sottomarino incantato per due weekend consecutivi (il 10-11 e il 17-18 febbraio), con giochi a tema, intrattenimenti e balli di gruppo.

Le feste e le parate dei carri in Lombardia

Domenica 18 febbraio i carri allegorici e i gruppi mascherati sfileranno per le vie del centro di Crema, mentre a Cantù la parata si terrà sabato 17 febbraio, tra musica, balli e street food.

A Lecco la sfilata si terrà sabato 17 febbraio in piazza dei Cappuccini, mentre la sera ci sarà una grande sfilata n Piazza Garibaldi e sotto la Torre Viscontea.

Da venerdì 16 a domenica 18 febbraio a Monza di sarà la Festa dei Balocchi, che metterà in campo esibizioni e prodotti enogastronomici per tutti.

A Varzì, in provincia di Pavia, sabato 17 febbraio sarà il giorno della Pentolaccia, mentre dalle 20 inizierà la cena per proseguire la serata in maschera con un dj set.