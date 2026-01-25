Carnevale al caldo: le migliori destinazioni

Un’esplosione di colori, parate, carri e colori: questa è l’anima che accomuna un po’ tutte le feste di Carnevale in giro per il mondo. Oltre alle tradizioni italianissime ci sono varie opportunità lontane dal grigio e dal freddo per chi vuole approfittare per una piccola vacanza baciata dal sole.

A Santa Cruz De Tenerife, in Spagna, il Carnevale non delude. Le sfilate sono ovunque, le piazze diventano palcoscenici e la gente si traveste con serietà. Tra i momenti più attesi c’è l’elezione della Regina del Carnevale, con costumi enormi e scintillanti. La grande parata finale riassume tutto: carri, musica, balli e gruppi mascherati. I festeggiamenti saranno attivi dal 16 al 22 febbraio 2026.

Rio De Janeiro, in Brasile, non ha bisogno di presentazioni. Il Carnevale mette il Brasile in modalità festa totale, con una potenza difficile da spiegare. Le scuole di samba sfilano nel Sambodromo con coreografie gigantesche e costumi incredibili. La città è piena di feste di strada, i blocos, che sono il cuore più accessibile e imprevedibile. Le date del Carnevale sono dal 13 al 21 febbraio, con tantissimi festeggiamenti concentrati soprattutto la domenica 15 febbraio e il Martedì Grasso successivo.

Il Carnevale di Cadice, in Spagna, è famoso per la satira e le chirigotas, gruppi che cantano canzoni ironiche sulla politica e sulla società. Ci sono sfilate, maschere, spettacoli per strada e un’aria andalusa che mescola festa e disordine. A Cadice i festeggiamenti iniziano il 12 febbraio 2026 e si concludono il 22 febbraio con un culmine il Martedì Grasso.

A Madeira, in Portogallo, l’isola cambia faccia a Carnevale. Funchal si riempie di musica, colori, danzatori e un’energia che non ti aspetti. Il Carnevale prende un po’ di ritmo brasiliano e un po’ di folklore locale, e li mette insieme senza forzature. Le sfilate sono curate e scenografiche, con costumi elaborati e carri che passano tra le strade. I festeggiamenti più attesi per il 2026 sono nel weekend dal 14 al 17 febbraio.

Il Carnevale di Mahé, alle Seychelles, ha un sapore diverso: più internazionale, più da incontro tra culture. Si possono vedere ballerini, gruppi arrivati da lontano, costumi che cambiano stile ogni cento metri. una celebrazione che si incastra bene con l’anima creola dell’arcipelago. Per il 2026 si festeggia dal 13 al 22 febbraio.