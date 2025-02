Carnevale a Rio de Janeiro: 160.000 Persone Ballano per Strada

A poche giorni dall’inizio del carnevale a Rio de Janeiro, il blocco “Cordão do Boitatá” ha portato la samba nelle strade della città. Le celebrazioni, organizzate dalla municipalità, hanno attirato circa 160.000 partecipanti. Questo evento rappresenta un momento di vivace festeggiamento in preparazione al carnevale, con varie feste programmate che riflettono la cultura locale e l’energia contagiosa del popolo carioca. La tradizione del carnevale a Rio è conosciuta in tutto il mondo per la sua intensità e il coinvolgimento della comunità, che si riunisce per festeggiare in un’atmosfera di allegria e spensieratezza. Con 99 eventi organizzati, il carnevale di quest’anno promette di essere straordinario, portando vita e colore nelle strade di questa iconica città brasiliana. L’entusiasmo degli abitanti e dei turisti è palpabile, e la samba risuona come colonna sonora di queste celebrazioni, in un contesto di condivisione e festa collettiva. Il carnevale continua a essere un simbolo di unità e cultura, celebrato da persone di tutte le età e provenienze.