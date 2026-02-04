Carnevale a Pezze di Greco: musica e divertimento in festa

Fasano – Pezze di Greco si prepara a vivere una festa vibrante con l’imminente Carnevale, che raggiunge la sua 29ª edizione. Questo evento rappresenta un’occasione per riunire persone di tutte le età, offrendo divertimento, creatività e un forte senso di comunità.

Organizzato dall’APS Pezze in Maschera, il Carnevale si caratterizza per un ricco programma di eventi che animeranno le strade e le piazze del borgo. Il calendario è pensato per attrarre sia i residenti che i visitatori dei comuni vicini. Ecco le date da annotare:

L’8 febbraio alle 18:00 si svolgerà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo Corso Nazionale, seguita dallo spettacolo di ESTROSENSO in Piazza XX Settembre. Il 12 febbraio alle 8:00 si terrà il Giovedì Mascherato, con animazioni, Baby Dance e sculture di palloncini, accompagnato da stand gastronomici in Piazza XX Settembre. Il 15 febbraio alle 16:00 ci sarà la seconda grande sfilata su Corso Nazionale, con intrattenimento musicale di Giovi Veneziani e il Robot Show Italia.

Il 16 febbraio alle 16:00 si svolgerà la festa di Carnevale a Pozzo Faceto, mentre il 17 febbraio alle 16:00 avverrà il gran finale con l’ultima sfilata su Corso Nazionale e musica live in Piazza XX Settembre con Street Angel e Marco Abati.

Il Carnevale di Pezze di Greco non si limita a essere uno spettacolo visivo. Durante il Giovedì Mascherato, gli stand gastronomici offriranno le delizie tipiche della stagione. Inoltre, le serate principali saranno arricchite da interviste live curate da Giuseppe Branio, che fornirà uno sguardo dietro le quinte e racconterà le emozioni dei partecipanti e del pubblico.