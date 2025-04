Carmine Parlato: il macchinista che rassicurava i turisti, tragicamente scomparso in funivia sul Monte Faito

È stata identificata la prima vittima della tragedia della funivia del Monte Faito a Castellammare di Stabia: Carmine Parlato, operatore di bordo della cabina che si è schiantata al suolo con cinque persone a bordo, di cui solo una è sopravvissuta. Parlato lavorava per l’Eav, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici locali, come il fratello, ed era iscritto alla Filt Cgil, un sindacato della categoria. La moglie ha riconosciuto la salma presso la stazione Circum di Castellammare di Stabia.

Le associazioni sindacali hanno subito reagito alla notizia, con il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, che ha dichiarato la gravità della tragedia, esprimendo cordoglio e sottolineando la necessità di indagare sulle cause e le responsabilità. Anche l’Usb ha espresso condoglianze, sottolineando l’importanza di verificare il rispetto delle norme di sicurezza da parte dell’azienda e degli organi di controllo.

Rappresentanti del Governo hanno mostrato vicinanza alle vittime; il ministro della Cultura Giuli ha espresso profondo cordoglio per l’accaduto, definendo il Monte Faito un luogo simbolico e custode di bellezze naturali, il quale non meritava di diventare teatro di una simile tragedia. Ha concluso il suo messaggio con pensieri sinceri per la comunità colpita e per coloro che affrontano le conseguenze del dramma. La cabina della funivia era precipitata a circa 1200 metri d’altezza, coinvolgendo quattro passeggeri e l’operatore.