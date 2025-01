Carmine Masiello: Il generale che chiede un incremento di soldati per affrontare l’emergenza guerra

Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, ha dichiarato in audizione alla Commissione Difesa della Camera dei Deputati che l’Italia necessità di un incremento di soldati in caso di conflitto, descrivendo la situazione come “di estrema urgenza”. Masiello ha evidenziato l’importanza di rivedere le “nuove esigenze di Difesa e Sicurezza” alla luce della complessità dello scenario internazionale attuale.

Nell’ambito delle riforme, la legge 119 del 22 e il decreto legislativo 185 del 23 hanno previsto un aumento del personale militare di 3700 unità, portando a un totale di 93.100 soldati entro il 2033. Tuttavia, il generale ha definito questi numeri “inadeguati” rispetto alle richieste della NATO e alle necessità di difesa nazionale. Secondo le stime del suo stato maggiore, ci sarebbe bisogno di un incremento tra le 40.000 e le 45.000 unità, per raggiungere un modello conforme agli standard NATO, oscillante tra le 133.000 e le 138.000 unità.

Masiello ha quindi sottolineato la necessità di una ristrutturazione immediata delle forze di completamento, rimarcando che l’attuale modello presenta limiti significativi.

Il generale, nato nel 1963 e con una lunga carriera alle spalle, ha partecipato a diverse missioni internazionali, tra cui quelle in Iraq, Somalia e Bosnia, e ha ricoperto, tra l’altro, il ruolo di Comandante delle forze regionali in Afghanistan. Dal 15 maggio 2021 è Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa e dal 27 febbraio 2024 è Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano.