Carmine Guadagno presenta il fidanzato e viene insultato: “Troppo bello per te”, la risposta

Carmine Guadagno è un tiktoker napoletano molto famoso (1 milione e 100 mila seguaci su TikTok, circa mezzo milione su Instagram) e nelle scorse settimane è stato pure contattato per girare un cameo nella serie Mare Fuori scatenando una rivolta fra i fan.

Carmine Guadagno recentemente è finito al centro di altre due polemiche questa volta in merito alla propria vita privata. La prima è quando ha fatto pubblicamente coming out attirando a sé numerosi sfottò al grido di “si vedeva, non c’era bisogno”; l’altro è quando ha confessato di essersi fidanzato.

@carmine.guadagnoNon è curioso il fatto che io stia con un ragazzo, e più curioso il fatto che voi lo domandiate ancora con stupore. Siate voi stessi sempre. Vi voglio bene! ❤️♬ suono originale – carmineguadagno

Carmine Guadagno, la risposta alla polemica

Inizialmente alcuni non hanno creduto all’esistenza di questo fantomatico fidanzato e quando Carmine Guadagno per far tacere gli haters lo ha presentato sui social (“Io e Mark Caltagirone, così siete felici!“) è stato di nuovo preso in giro perché accusati di essere “male assortiti”.

Dalle foto che si vedono (ha omesso il tag e ha fatto bene) il fidanzato del tiktoker sembrerebbe essere infatti in perfetto peso forma, al contrario di lui, che da tempo ironizza sulla dieta che deve seguire per perdere i kg in eccesso. E questo ha mandato in error 404 alcuni utenti a cui Carmine ha deciso di rispondere.

“Nella vita non bisogna guardare solo l’aspetto estetico. Una persona può essere anche molto bella fuori, ad esempio il mio fidanzato è un bel ragazzo, però anch’io mi reputo comunque una persona carina da vedere soprattutto con cui puoi parlare, simpatica e tante altre sfaccettature che ci sono. Non è che una persona deve stare per forza con un’altra persona in base ai suoi canoni estetici!”

Sono troppo bellini insieme, checché ne dicano alcuni.