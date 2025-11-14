11 C
Roma
venerdì – 14 Novembre 2025
Musica

Carmine Capasso in concerto: il progressive rock in Brianza

Da stranotizie
Carmine Capasso in concerto: il progressive rock in Brianza

Carmine Capasso è uno dei chitarristi più rinomati nella scena rock, blues e progressive italiana. La sua carriera è costellata di collaborazioni con artisti prestigiosi, tra cui Antonello Venditti, Grazia Di Michele, Nico Di Palo dei New Trolls, Le Orme e Lino Vairetti degli Osanna. Oltre a essere un talentuoso chitarrista, Capasso è anche un cantautore e un polistrumentista di notevole talento.

Domani, il musicista si esibirà in Brianza, presentando i brani del suo ultimo album “Assenza di gravità”, insieme a nuove composizioni in anteprima. Lo spettacolo si svolgerà al centro culturale teatro OppArt di Sovico, con inizio alle 21. Capasso, accompagnato dalla sua band che include Giuseppe Sarno al piano, hammond e moog, Pietro Chiefa al basso e Jacopo Casadio alla batteria, offrirà una serata all’insegna del progressive rock, caratterizzata da energia, emozioni e virtuosismo.

Nel corso della sua carriera, Capasso ha collaborato come chitarrista solista e seconda voce con l’ex cantante dei Timoria, Sasha Torrisi, ed è stato attivo con i The Samurai of Prog e con i leggendari The Trip. Ha anche aperto per Le Orme durante il tour “Le Orme & Friends” e ha condiviso il palco con Giorgio “Fico“ Piazza, bassista della Premiata Forneria Marconi, con il quale ha collaborato al nuovo album di Capasso in uscita a breve.

Per partecipare all’evento, è necessario prenotare scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 039-9008448.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Emergenza benessere animale: canili in crisi a Segrate
Articolo successivo
Mother Love: Danza e Voce contro la Violenza sulle Donne
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.