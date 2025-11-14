Carmine Capasso in concerto: il progressive rock in Brianza

Carmine Capasso è uno dei chitarristi più rinomati nella scena rock, blues e progressive italiana. La sua carriera è costellata di collaborazioni con artisti prestigiosi, tra cui Antonello Venditti, Grazia Di Michele, Nico Di Palo dei New Trolls, Le Orme e Lino Vairetti degli Osanna. Oltre a essere un talentuoso chitarrista, Capasso è anche un cantautore e un polistrumentista di notevole talento.

Domani, il musicista si esibirà in Brianza, presentando i brani del suo ultimo album “Assenza di gravità”, insieme a nuove composizioni in anteprima. Lo spettacolo si svolgerà al centro culturale teatro OppArt di Sovico, con inizio alle 21. Capasso, accompagnato dalla sua band che include Giuseppe Sarno al piano, hammond e moog, Pietro Chiefa al basso e Jacopo Casadio alla batteria, offrirà una serata all’insegna del progressive rock, caratterizzata da energia, emozioni e virtuosismo.

Nel corso della sua carriera, Capasso ha collaborato come chitarrista solista e seconda voce con l’ex cantante dei Timoria, Sasha Torrisi, ed è stato attivo con i The Samurai of Prog e con i leggendari The Trip. Ha anche aperto per Le Orme durante il tour “Le Orme & Friends” e ha condiviso il palco con Giorgio “Fico“ Piazza, bassista della Premiata Forneria Marconi, con il quale ha collaborato al nuovo album di Capasso in uscita a breve.

Per partecipare all’evento, è necessario prenotare scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 039-9008448.

