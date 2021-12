Ieri per Soleil Sorge è stato un risveglio complicato senza il suo compagno di merende. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è crollata ed è scoppiata a piangere in giardino. Poco dopo Carmen Russo si è avvicinata alla coinquilina ed ha fatto una sua analisi della soap opera ‘Chimica Artistica: Non è un Game (Io Esco)‘.

“Ma tu saresti riuscita a frenarti del tutto qua dentro nei suoi confronti? Lui voleva tenere entrambe le cose. Il bacio finale sarà stata una provocazione, ma era forte. Forse dovevi avere chiaro che se lui si è comportato in quel modo con una moglie, come si poteva comportare con un’amica? Ancora peggio ed era logico. se non ha rispetto per la moglie, figuriamoci per un’amica. Secondo me tu eri vittima e anche complice. Complice perché se ora uno lo analizza era tutto chiaro fin dall’inizio. Aveva la sceneggiatura in mente. Alex ha delle mutazioni di carattere di cui è vittima lui stesso. Diciamo che è come se il suo personaggio si impossessasse completamente della sua persona. Ho avuto sempre questa sensazione”.

Brava Carmen che fa una descrizione lucida della situazione di Alex e Soleil #gfvip — simona (@Simo_Val) December 14, 2021

Soleil e le risposte a Carmen Russo.

“Certo che sarei riuscita a frenarmi. Era lui che andava sempre oltre. – ha dichiarato Soleil a Carmen Russo – Calcola che io non lo avrei voluto come uomo fuori. Anche perché ho già qualcuno che mi aspetta e lui lo sapeva. Per me era un’amicizia la nostra. Non avrei mai voluto che lasciasse sua moglie. Come mai l’ho baciato l’altro giorno? Per dimostrare che stava giocando e c’è cascato in pieno. Ho tante delusioni per la nostra amicizia. Mi ha deluso fortemente a livello umano. Aveva premeditato tutto, ma le cose o le pianifichi bene o fai un mezzo disastro come ha fatto lui”.

Che Soleil parli ancora di amicizia a me fa un po’ sorridere. Io con gli amici non limono e non vado sotto le coperte. Non c’è niente di male nell’ammettere un’attrazione per un uomo che alla fine ha preferito un’altra.

#gfvip l analisi chiara e lucida di questa donna su soleil e Centolatrine di stamattina!! CARMEN SEI LA PRIMA FINALISTA!!!! pic.twitter.com/FU4lsomAG5 — Federica (@Myopinion83) December 14, 2021