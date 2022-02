Carmen Russo è uscita ormai più di un mese fa dalla casa del Grande Fratello VIP, tuttavia è ancora un’assoluta protagonista del reality show.

La donna è ormai la coreografa fissa delle dirette del Grande Fratello Vip, ma non solo.

Intervistata da Novella 2000 ha anche deciso di dare un voto a tutte le coppie formatesi nella casa di Cinecittà. Curiosi di sapere cosa ne pensa di ognuno di loro.

Partiamo con Miriana Trevisan e Biagio D’Anell a cui la donna ha rifilato l’insufficienza, spiegando:

Miriana è un po’ troppo introversa, fa discorsi che talvolta sono piacevoli, ma altre volte confondono le idee. Con Biagio D’Anelli si è creata una bella storia e sono convinta che anche all’esterno della Casa funzionerà. Come sempre, sui social network in tanti pensano che sia il solito marketing pubblicitario, invece secondo me non è così. Tra l’altro Biagio è uno che ci sa fare ed è molto intraprendente. Auguro loro ogni bene.

Arrivano invece alla sufficienza Sophie Codegoni e Alessandro Basciano:

Alessandro e Sophie formano una coppia che potrebbe avere futuro, perché sono simili, belli entrambi, hanno gli stessi colori e gli stessi sguardi e lo stesso carattere. Alessandro è un uomo molto posato, ha un figlio e un lavoro, non è il solito corteggiatore da tv come potrebbe sembrare, mentre Sophie è una brava ragazza, intelligente, ma dovrebbe addolcirsi un po’ di più, perché spesso è troppo sicura di sé, e non va bene se si vuole un rapporto tranquillo con tutti.

Ma arrivano al massimo dei voti i due concorrenti più giovani di questa edizione: Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo.

Sono bellissimi, fatti l’una per l’altro. Lulù ha spesso parlato con me, le ho dato tanti consigli, un po’ come se fossi stata sua mamma. È una brava ragazza e sono certa che con Manuel andrà tutto benissimo. Manuel è un ragazzo d’oro, basta scambiarci due chiacchiere e capisci quanto sia importante la nostra vita e quanto sia forte la sua capacità di reagire alle avversità. Senza con dubbio la sua presenza è un valore aggiunto al Grande Fratello Vip.

E del triangolo amoroso cosa ne pensa? Beh anche per Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli c’è un bel 10 pieno.