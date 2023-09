Carmen Russo sui nuovi concorrenti del GF: “Non è sincera, l’altra è spenta”

La scorsa edizione Carmen Russo è stata la regina del GF Vip Night e ogni settimana ci ha benedetto con le sue coreografie. Quest’anno la ballerina non è in studio, ma ieri sera è stata ospite del GF Party ed ha commentato questa nuova edizione. Carmen Russo ha dichiarato di apprezzare particolarmente Grecia, Samira e Beatrice, mentre ha detto di trovare poco sincera Rosy Chin.

“Ancora è presto, perché all’inizio uno ha ancora le sue maschere. Dopo aver visto tanti GF uno entra e ragiona su cosa può funzionare. Però i ragazzi sono tutti carini, divertenti, mi piacciono. Secondo me è un bel gruppetto.

Grecia mi piace, mi fa morire dal ridere, la trovo simpaticissima. Un po’ forse troppo, ma almeno sorride ed è divertente. Lei è un’artista di grande valore, ha un’esperienza pazzesca. Quindi lei forse mi incuriosisce di più. Samira poi è bellissima. Giselda la vedo spenta rispetto al primo giorno. Forse perché questo ambiente è molto lontano dal suo contesto. Rosy è un po’ da scoprire, non la vedo troppo sincera, devo dire la verità. Ha una parolina buona con tutti e non mi sembra sincera. La discussione con l’attrice? Ancora non mi convince. Beatrice ha esperienza, è più grande e ha i sensori più accesi e si accorge delle cose. Rosy non è credibile. E poi sa tutto lei.

Cesara? Mi piace tanto. Lei è rassicurante, è di una lucidità. Ovviamente è il suo inizio e sta calibrando. Però devo dire che la trovo molto precisa e mi piace.

Cosa ne penso sul ritorno del tugurio? Mi piace, sono favorevole. Almeno i concorrenti hanno qualcosa da fare. Sistemi, pulisci, quindi non è male, è una distrazione molto utile.

Se sento ancora qualche concorrente della mia edizione? Cristiano Malgioglio, meraviglioso e lo conoscevo da tanto, così come Giucas, Jo Squillo, Daniele Silvestri. Li continuo a sentire e devo dire che sono stata bene con i miei compagni”.