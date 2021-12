Maria Monsè ieri sera ha fatto il record di nomination, ben 14 e quando è arrivato il suo momento ha votato Carmen Russo. La madre di Perla Maria ha puntato il dito contro la coinquilina con un’accusa ben precisa: “Lei non mi è piaciuta quando ha detto ‘noi votiamo i nuovi arrivati, è una prassi’. Mi spiace, ma è una cosa non bella“. Carmen Russo è sbottata ed ha negato categoricamente di aver detto quella frase. Uscite dalla stanza led, Maria e Carmen hanno iniziato a litigare e la moglie di Enzo Paolo ha fatto una confessione choc gold, tirando in ballo anche la Marchesa D’Aragona.

Carmen Russo contro Maria: “Mi chiamavi per la Marchesa e Barbara d’Urso”.

“Ma stai attenta a quello che dici. Sei una roba allucinante, ti rendi conto? Non ho mai detto le cose di cui mi accusi, stai mentendo, oppure non ricordi bene quello che è accaduto. Tu dai i numeri Maria. Ti conosco da una vita e so tutto. Sei una che fa cose che non mi piacciono. Ti posso raccontare episodi che non voglio dire. Meglio che non parlo di tante cose che sono successe. Ci vuole un minimo di stile e io ce l’ho. Sei logorante davvero. Quando tu mi hai telefonato per dirmi ‘vieni a Pomeriggio 5 che ho uno scontro con la Marchesa. Ho una foto e mi servi, devi sostenermi quando farò delle cose’. Dai lasciamo perdere che è meglio”.

A questo punto facessero entrare la Marchesa D’Aragona per un confronto con Maria…



