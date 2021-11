Carmen Russo, dopo essere stata denunciata dai domestici con l’accusa di sfruttamento in nero, è stata anche sfrattata dal Tribunale di Palermo.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono stati denunciati dai domestici: “Sfruttati in nero per 2€ l’ora” https://t.co/enO91vCIpy — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 15, 2021

La notizia è stata riportata oggi da La Repubblica: il giudice del Tribunale di Palermo ha costretto la coppia Russo-Turchi a sgomberare la propria scuola di danza di Palermo a causa del mancato pagamento dell’affitto.

I due avrebbero smesso di pagare l’affitto da marzo 2020 a marzo 2021 attribuendo la causa dei mancati pagamenti alla pandemia. Le scuole di danza, purtroppo, sono state fra le attività più colpite ed hanno potuto riaprire i battenti solo a maggio 2021.

Una scusa che per il Tribunale “non regge” e la sentenza arriva dopo la richiesta fatta da parte del proprietario dell’immobile di scogliere il contratto a causa di circa 30 mila euro di affitti arretrati mai salvati. Richiesta respinta dalla Russo.

“La conduttrice non ha più effettuato pagamento alcuno, e ciò neppure in seguito alla consentita riapertura, a decorrere dal giugno 2021, delle palestre e delle piscine”.

Carmen Russo, la scuola di danza aperta nel 2014

La scuola di danza incriminata si chiama (anzi, chiamava) Accademia di Danza Classica e Moderna Energy Dance ed era stata fondata nel gennaio del 2014. Dopo 7 anni, la chiusura e lo sfratto.

La sezione civile del Tribunale monocratico di Palermo ha pronunciato sentenza di sfratto, condannando la coppia a rilasciare immediatamente gli immobili della scuola sita in Via Resuttana. In più dovranno pagare 4.160,50 euro in favore dell’Immobil Sud Resuttana srl, proprietaria dell’immobile che ospita la scuola di danza.