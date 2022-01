Carmen Russo ieri sera fra Nathaly Cadonazzo che ha mandato un messaggio con scritto “amore” ad Enzo Paolo Turchi e Maria Monsè che l’ha attaccata dallo studio, ha avuto delle belle gatte da pelare. Proprio a quest’ultima però ha deciso di tirare una frecciatina, rivelando un retroscena sul matrimonio.

Maria Monsè ha immediatamente replicato e ha dato della bugiarda a Carmen Russo.

“Io? Ma quando mai! Mio marito presente quando tuo marito ci ha chiamato per dirci che stava organizzando il matrimonio. Eravamo in banca, sono pure uscita per rispondere al telefono. E quando tua figlia Maria ha fatto il battesimo io ero in Germania ed ho pure cambiato il biglietto aereo pur di esserci. Non dire le bugie”.