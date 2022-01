Carmen Russo è stata una delle protagoniste più interessanti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip ed io, quando era in Casa, non vedevo l’ora che arrivasse il momento delle nomination palesi.

Là la ballerina dava sfoggio di tutta la sua capacità attoriale regalandoci come motivazioni delle supercazzole, in cui diceva tutto il contrario di tutto. Ovviamente le spiegava con un tono di voce così convincente e con una mimica facciale così persuasiva da renderle credibili agli occhi di Alfonso Signorini e degli stessi vipponi. Il tutto senza mai litigare con nessuno. Katia Ricciarelli a parte.

Fra faccette, labiali e pose plastiche la ballerina in quattro mesi ha letteralmente conquistato il popolo del web.

Carmen fa il labiale in contemporanea di TUTTO. Potrebbe andare in onda anche il discorso di fine anno di Mattarella, lei con la sua mimica troverebbe comunque il modo di far sembrare di conoscerlo in anticipo parola per parola. #GFVIP — contechristino (@contechristino) January 10, 2022

IL LABIALE A SPECCHIO CI CARMEN MI STENDE #gfvip pic.twitter.com/Q77NaFOQFv — Vincenzo Ardillo 🐍 (@VincenzoArdillo) January 10, 2022

Tutto quello che ho amato di questo blocco è Carmen Russo che rideva, si muoveva a scatti, stava in posa e ripeteva il labiale delle parole dette dagli altri. #GFVIP — albi (@AlbiIndecente) October 11, 2021

Quando ci sono le clip dovrebbero inquadrare solo Carmen Russo che fa il labiale a tutti #GFVIP — misspeperuta (@serperuta) October 15, 2021

Non Carmen che fa il labiale pure dietro Valeria ⚰️ #GFVIP — Michele (@miksaint_) January 14, 2022

Carmen Russo reagisce in diretta alla sua imitazione, il video

Su TikTok è esplosa pure la sua imitazione realizzata dal bravo Lorenzo Gori che, durante una diretta su Instagram, ha avuto l’onore ed il piacere di fargliela in faccia e vedere la reazione della stessa Carmen Russo che si trovava in diretta insieme a lui. Come ha reagito? Guardate il video…